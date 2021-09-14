"Bu virüse yakalanırsam beni affetmez" demesine rağmen aşı olmadı, öldü

Kovid-19 teşhisi konulduktan kısa süre sonra yaşamını yitiren 5 çocuk babası Ramazan Kurtyemez (71), Kirazlıyayla Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.
Ramazan Kurtyemez'in kızı Halime Erbay, AA muhabirine, babasının korktuğu için koronavirüs aşısı yaptırmadığını söyledi.
Babasının geçen hafta evde aniden fenalaştığını ifade eden Erbay, ambulansla götürüldüğü Çameli Devlet Hastanesinde testin pozitif çıktığını ancak hastalığın pençesinden kurtulamadığını dile getirdi.
Çok sevdiği babasının hayatından bir anda çıkıp gitmesinin üzüntüsünü yaşadığını ifade eden Erbay, "Babam yaşlıydı. Birçok hastalığı olduğu için aşı olmaktan korkuyordu. Ben aşımı oldum. 'Baba aşını ol bak biz olduk' diye söylüyorduk. Kendisi 'Kızım bende kalp var, aşı olursam ölürüm, korkuyorum' diyordu. Babam, 'Ben aşımı olmadım. Allah korusun bu virüse yakalanırsam beni affetmez' diye de söylüyordu. Herkes aşısını olsun. Ben babamı kaybettim, kimse anne ve babasını kaybetmesin bu hastalık yüzünden. Bu hastalığın şakası yokmuş onu gördük." diye konuştu.
Kurtyemez'in damadı Kadir Erbay ise kendisinin iki doz aşısını yaptırdığını ancak kayınpederini ikna edemediklerini anlattı.
Anne ve babasına sürekli aşı olması gerektiği yönünde söylemlerde bulunduğunu ifade eden Erbay, şöyle konuştu:
"Babamın birden fazla kronik hastalığı vardı. O yüzden aşı olmaktan korkuyordu. Hatta geçen hafta kayınvalideye 'aşı olun artık' diye uyarmıştım. Aşıyı herkes olmak zorunda. Haberlerde duyduğumuz ölümün başımıza gelebileceğini hiç düşünmedik. Hiç böyle bir şeyin başımıza geleceğini düşünmemiştik. Demek ki oluyormuş. Keşke babam aşı olsaydı, belki de bu hastalığı hafif geçirecekti. Geç kalmış bir şey. Kimse aşıdan korkmasın, sağlıklı yaşam için gerekli. Babamın yürüyerek girdiği evinden cenazesi çıktı. Yaşamak istiyorsak aşımızı yaptıralım. İhmal etmeyelim, herkesin başına gelebilir."
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