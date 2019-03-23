Konya'da prefabrik imalatçısı tarafından yapılan iki katlı ters villa, farklı mimarisi ile Konya Tarım Fuarı'nda ziyaretçilerden ilgi görüyor.

AA'nın haberine göre Konya Tarım Fuarı'nda prefabrik ve çelik yapı malzemesi üreten firmanın yaptığı 135 metrekarelik iki katlı ters villa, görenleri şaşırtıyor.

Bahçesinde orijinal otomobilin asılı olduğu ters villanın tavanında koltuk, televizyon, mutfak mobilyaları, buzdolabı, çamaşır makinesi ve lavaboyu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

Villanın önüne asılan, "Ziyaretçilerin dikkatine! Bu ev baş dönmesi yapabilir" pankartı ile misafirler uyarılıyor.

NASREDDİN HOCA'DAN İLHAM ALMIŞ

Şirketin sahibi Mustafa Ceylan, yaptığı açıklamada, uzun yıllardır inşaat sektöründe çalıştıklarını söyledi.

Konya kent merkezindeki sanayi sitesinde, PVC ve çelik yapı malzemesi ürettiklerini anlatan Ceylan, şöyle konuştu:

"Akşehirliyim, Nasreddin Hoca'nın torunuyuz. O eşeğe ters binmiş, düşündürürken güldürmüş, biz de evin tersini yaptık, gezdirirken baş döndürdük. Tasarlarken, mimarisinde ve projesinde bunun yapılabilirliğini hedefledik. Dikkati de çekti. Fuarda en çok ziyaret edilen yerlerden birisi oldu. Bunu organizasyon kapsamında yapılan anketlerde de gördük. Çok iyi ve olumlu tepkiler aldık. Günlük 6 binin üzerinde ziyaretçi villayı gezdi. Girenler bol bol fotoğraf çektirdi, çoğunun da başının döndüğüne şahit olduk. Hatta ters ev talebinde bulunanlar da oldu."

"ÖRÜMCEK ADAM GİBİ HİSSETTİM"

Ziyaretçilerden üniversite öğrencisi Mustafa Koşan da ters villanın bahçesinde asılı otomobilin dikkatini çektiğini dile getirdi.

Eve girdiğinde başının döndüğünü anlatan Koşan, "Bir dönemin efsanesi orijinal Tofaş marka otomobili tavanda görünce çok şaşırdım. Tavanda yürüyormuş gibi fotoğraflar çektirdik. Baş dönmesinden pek bir şey anlamasak da güzel ve keyifli bir gün oldu. Tavanda yürüyen örümcek adam gibi hissettim. Çekindiğim fotoğraflarla sosyal medyada oldukça etkileşim aldım" diye konuştu.