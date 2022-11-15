KARBONAT VE SİRKE

Daha iyi bir temizlik için en çok birbirine karıştırılan ikililerden biri de sirke ve karbonattır. Sirke asittir, karbonat ise zayıf bir bazdır. Bu ikili birbirine karıştığı zaman nötralize ederek su üzetir, çözelti etkisiz hale gelir. Bu iki karışımı karıştırırken patlama riski vardır.