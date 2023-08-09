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        Haberler Magazin Bu ünlüyü tanıdınız mı? Kim olduğunu öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız!

        Bu ünlüyü tanıdınız mı? Kim olduğunu öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız!

        Bir döneme damga vurmuş Acemi Cadı dizisinde rol alan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yıllar öncesine ait çocukluk fotoğrafını yayınladı. Peki, siz bu ünlünün kim olduğunu bulabildiniz mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2023 - 15:27
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        • 1

          Bir süredir ekranlardan uzak olan fakat rol aldığı projeler ile adından söz ettiren ünlü oyuncu çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sundu. Sizce bu ünlü isim kim?

        • 2

          Çocukluk fotoğrafını paylaşan ünlünün daha önce Acemi Cadı, Küçük Sırlar, Kuzey Güney, Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde oynadığını söylesek?

        • 3

          Doğru tahmin edebildiniz mi? Paylaşılan fotoğraf Merve Boluğur'a ait...

        • 4

          Uzun süredir ekranlarda olmayan Merve Boluğur, sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

        • 5

          Instagram hesabında 4 milyon takipçisi olan Merve Boluğur'un çocukluk fotoğrafına 4 binin üzerinde beğeni geldi. Ünlü isim gönderiyi yorumlara kapattı.

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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