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Siber güvenlik kuruluşu Eset’ten araştırmacılar, Mac bilgisayarlar için truva atı yerleştirilmiş kripto para ticareti uygulamaları bulunan web siteleri olduğunu belirledi. Araştırmacılar, bunların siber suçlular tarafından; tarayıcı çerezleri, kripto para cüzdanları ve ekran görüntülerini çalmak için kullanılan kötü amaçlı GMERA yazılımı yerleştirilmiş yasal uygulamalar olduğunu tespit etti.

Bu saldırı çabasında, taklit web sitelerinin kurulması da dahil olmak üzere, yasal “Kattana“ ticaret uygulaması yeniden markalanmış ve kurulum dosyasının içine kötü amaçlı yazılım yerleştirilmiş. Eset araştırmacıları, truva atı yerleştirilmiş uygulama için dört isim kullanıldığını gördü: Cointrazer, Cupatrade, Licatrade ve Trezarus.

KAYNAK HENÜZ BELLİ DEĞİL

Eset araştırmacısı Marc-Etienne M.Léveillé, “Kötü amaçlı yazılım, HTTP üzerinde bir komuta ve kontrol sunucusuna rapor veriyor ve uzak terminal oturumlarını sabit kodlanmış bir IP adresini kullanan başka bir komuta ve kontrol sunucusuna bağlıyor” bilgisini paylaştı.

Eset araştırmacıları truva atı yerleştirilmiş bu uygulamaların kaynağını henüz tam olarak saptayamadı. Bununla birlikte, Mart 2020’de yasal “Kattana“ sitesinde, truva atı yerleştirilmiş uygulamayı indirmelerini sağlamak için kurbanlara bireysel olarak yaklaşıldığı, sosyal mühendislik uygulamalarının denendiği düşünülüyor.

TAKLİT WEB SİTELERİ KURULUYOR

Sahte uygulama indirme işleminin yasal görünmesi için taklit web siteleri kuruluyor. Sahte sitelerdeki indirme düğmesi, truva atı yerleştirilmiş uygulama paketinin yer aldığı ZIP arşiv dosyasına yönlendiren bir bağlantı içeriyor.

Kötü amaçlı kodun analiz edilmesine ek olarak Eset araştırmacıları sanal sunucular da kurdu ve kötü amaçlı GMERA yazılımı operatörlerini sanal sunucuları uzaktan kontrol etmeleri için kandırdı. Araştırmacıların amacı, bu siber suçlular grubunun hedefini ortaya çıkarmaktı. M.Léveillé, vardıkları sonucu şöyle özetliyor: “Tanık olduğumuz etkinliğe dayanarak, saldırganların çerezler ve tarayıcı geçmişi gibi tarayıcı bilgileri, kripto para cüzdanları ve ekran görüntülerini topladığını doğrulayabiliriz.”