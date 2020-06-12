Bu toprakların kültürü

Bizi biz yapan kültürel bağları yeni yorumlarla geçmişten günümüze, bugünden geleceğe taşımayı hedefleyen #BağımızVar platformunun "Konuşan Resimler - Anadolu'nun Ozanları" albümü, Samsara Multidisipliner Resim Sergisi'ndeki ilk gösterimin ardından erişime açıldı

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Bu toprakların kültürünü, yeni yorumlarla yaşatmak hedefiyle Yalkın Yel küratörlüğünde hayata geçen #BağımızVar projesi, yoluna heyecan verici yeni bir adımla devam ediyor. Genel sanat yönetmenliğini sanatçı Ebru Ceylan'ın üstlendiği Samsara Multidisipliner Resim Sergisi bünyesinde, #BağımızVar sponsorluğunda ilk gösterimi gerçekleşen "Konuşan Resimler - Anadolu'nun Ozanları" adlı albüm yayınlandı.

"Konuşan Resimler - Anadolu'nun Ozanları" sergisi, Neyzen, Erkan Oğur, Aşık Veysel, Neşet Ertaş, Pir Sultan Abdal, Aşık Mahzuni Şerif, Yunus Emre, Karacaoğlan, Dadaloğlu, Nesimi gibi bu toprakların ölümsüz ozanlarını konu alıyor. Sergi kapsamında, kolektif hafızamızda yer etmiş bu ozanların her biri için, Sanatçı Ebru Ceylan tarafından bir resim yapıldı ve özel bir metin hazırlandı.

Sergide resimlere eşlik eden bu metinleri Başak Daşman, Birce Akalay, Burcu Binici, Burcu Biricik, Deniz Çakır, Dilek Türkan, İrem Helvacıoğlu, Jülide Ateş, Merve Çağıran, Selen Öztürk ve Selma Ergeç seslendirdi. Bu seslendirmelerin fonunda ise "Anadolu'nun Kayıp Şarkıları"ndan ezgiler yer alıyor.