Manisa'da geleneksel lezzetler içinde önemli bir yer tutan ve sadece Ramazan ayında yapılan Gördes’e özgü gelin kız tatlısı, bu Ramazan ayında da nişanlı kızlar için yapılmaya devam ediyor.
Gördes esnafından helvacı Ahmet Uğur ve eşi Altınay Uğur tarafından yaşatılmaya devam eden gelenekte ‘gelin kız’ tatlısı sadece Ramazan ayında yapılıyor.
Tatlının yapımında un, şeker, yağ, su, maya ve nişasta kullanıldığını, yağda kızartılıp şurup içerisinde bir süre bekletildikten sonra servise hazır hale getirildiğini ifade eden Altınay Uğur, eşiyle birlikte 49 yıldan beri her Ramazan ayında bu geleneği yaşatmaya çalıştıklarını belirtti.
1800'lü yıllarda Hasan Basri Hazretleri tarafından keşfedilen tatlının sadece Ramazan ayında oğulları nişanlı olan aileler tarafından hazırlanıp kız tarafına ikram edildiğini anlatan Uğur, “1800’lü yıllarda Hasan Basri Hazretleri tarafından keşfedilen tatlımız bugünlere kadar, 2020 yılına kadar devam etmekte. Bu tatlıyı 49 yıldır yapıyorum. Her Ramazan’da 30 gün boyunca Gördes halkına ikram etmekteyiz. Kayınvalidemden öğrendim. Onun ilk geliniyim ve ondan el aldım. Bugüne kadar da devam ediyorum.” dedi.
OĞLU NİŞANLI OLAN AİLELERE GELİNLERİ İÇİN YAPTIRIYOR
‘Gelin kız’ tatlısının hikayesinden de bahseden Uğur, “Ramazan 30 gün. Ramazan’ın ilk haftası oğulları nişanlı olan aileler bizlere tepsisini getirir, biz de onlara gelin kız usulü şanlı, görkemli şahane bir tepsi sarar veririz. Onlar benden tatlılarını alırlar, yanında akşam iftarda yenmek için tahinli pidelerini, peynirli pidelerini, kıymalı pidelerini alıp sepetlere koyarlar. Tatlılar tepsilerle alınır. Erkek tarafı ve gelin tarafının birinci dereceden akrabaları olan kişilerle büyük, ihtişamlı bir iftar hazırlanır hep birlikte. Dualar eşliğinde iftarlar açılır, yemekler yenilir, arkasından pideler tatlılar yenir. Sonra beyler yatsı namazına giderler. Yatsı namazından çıktıktan sonra tekrar gelin kızın evine gelirler. Teravih vaktinden sahur vaktine kadar bu böyle olur. İftarda bulunan herkes sahurda da bulunur ve sahurdan sonra evlerine dönerler. Bu gelin kıza tatlı götürme merasimidir.” diye konuştu.
Yanında çalışan elemanlarını kendi kızları gibi gördüğünü ve geleneği aktarmaları için onları yetiştirdiğini kaydeden Uğur, istedikleri takdirde görevi elemanlarına devretmeye hazır olduğunu söyledi.
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