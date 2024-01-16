Hiç bu tarz bir iş ilanı gördünüz mü? Uyuyarak para kazanacak!

GÖREV TANIMI

Firmanın İK müdür olan Carrie Westwell'e göre seçilen kişi, her iki haftada bir yatak, ayda dört yastık ve her altı haftada bir de baza test etme şansına sahip olacak. Bu işin pozisyonu tamamen uzaktan olacak fakat aranan kriterlerde kişilerin pazarlama ya da sosyal medya alanında üniversite yeterliliğine sahip olması isteniyor.