Hiç bu tarz bir iş ilanı gördünüz mü? Uyuyarak para kazanacak!
Birleşik Krallık'ın en bilinen yatak markalarından biri yaklaşık 400 bin TL maaşla "Baş uyku sorumlusu" aradığını duyurdu. Pozisyona seçilecek olan kişi uzaktan çalışacak ve mesaisinin büyük bir bölümünde uyuyacak.
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Birleşik Krallık'taki 166 mağazasıyla, ülkenin en büyük yatak perakendecilerinden biri ilginç bir iş ilanı yayınladı. Firma, vatandaşlarının en iyi uykuyu alabilmelerini sağlamak amacıyla "Baş uyku sorumlusu" aradığını duyurdu.
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Pozisyona seçilen kişi, 6 aylık bu yarı zamanlı pozisyon için 874 saatlik bir eğitimden geçecek ve bu iş karşılığında kendisine 10 bin sterlin (yaklaşık 380 bin TL) ödenecek.
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GÖREV TANIMI
Firmanın İK müdür olan Carrie Westwell'e göre seçilen kişi, her iki haftada bir yatak, ayda dört yastık ve her altı haftada bir de baza test etme şansına sahip olacak. Bu işin pozisyonu tamamen uzaktan olacak fakat aranan kriterlerde kişilerin pazarlama ya da sosyal medya alanında üniversite yeterliliğine sahip olması isteniyor.
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MESAİNİN TAMAMI UYKUDA GEÇMEYECEK
AA'da yer alan bilgiye göre; ürün testi bu pozisyonun önemli bir parçasını oluştursa da aksatılmaması gereken bir diğer görev ise firmanın Huntingon'da yer alan fabrikasını ziyaret etmek ve yatak tedarik zincirinin nasıl çalıştığını öğrenmek için inovasyon ekibiyle zaman geçirmek. Böylelikle mesainin tamamı uyuyarak geçmeyecek.
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SAHİP OLUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER
Bu pozisyonda çalışmak isteyen kişilerin neden kendilerinin seçilmesi gerektiğini anlatan bir içerik oluşturmaları gerekiyor. Güçlü yazılı iletişim becerilerinin arandığı pozisyon için şirket, baş uyku sorumlusunun uyku konusundaki bilgi ve anlayışını geliştirmek amacıyla, kötü uykuya katkıda bulunan tetikleyicileri tanıyacak ve optimum uyku düzenini geliştirmeye yardımcı olmak için insanların benimsemesi gereken iyi alışkanlıkları öğrenmesini temenni ediyor.