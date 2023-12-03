Bu talihsiz durumlar sizin başınıza gelse ne yapardınız?
Hayat zaman zaman herkesin üzerine gelir. Ancak bazıları o kadar trajikomik olabilir ki anlık olarak üzülseniz de daha sonra gülerek hatırlarsınız çünkü zamanla her sorun, kahkahalarla dolu anılara dönebilir.
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"Bugün erken saatlerde şiddetli rüzgârın ardından arkadaşımın arabası bir ağaç tarafından ezildi."
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“Geçen gün çok büyük bir fırtına yaşadık ve bu arkadaşımın başına geldi.”
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"Yatak odamın tavanı çöktü."
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“Bu ağaç düştü ve tüm çimleri de beraberinde sürükledi.”
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"Filmlerde bunun olduğunu gördüm ama gerçek hayatta göreceğimi hiç düşünmemiştim."
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“Yetiştirdiğim karpuz.”
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"Kiracılar bugün beni arayıp tuvaletin sifonu çekemediğini söylediler, tesisatçı da bu duruma getirdi."
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"Bisiklete binmek yerine araba sürmeye karar verdiğimde bu durum işe giderken başıma geldi."
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“Fritözümü ahşap zemine düşürdüm.”
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“Yeni bir işe başladım ve her vardiyanın sonunda kulak tıkaçlarını geri dönüştürdükleri söylendi. Sanırım gidip kendiminkini alacağım.”
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“Yaklaşık 1 ay boyunca büyük bir torba dolusu gevrek yedim. Dibe indim ve 3 paslı vida buldum.”
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"Bu benim bagajım ve uçakta değil."
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"Utangaç bir mesanem var ve en kötü kabusuma doğru yürüdüm."
Kaynak: Reddit, Imgur