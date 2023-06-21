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Bu taktiklerle herkesin gözdesi olacaksınız! İnsanları kazanmak için 14 ince tüyo

Kabul edelim derinlerde, hepimiz insanların bizi sevmesini umuyoruz. İster bir partide yeni insanlarla tanışıyor, ister yeni bir işe başlıyor, hatta eski arkadaşlarla buluşuyor olalım, iyi bir izlenim bırakmak her zaman güzeldir.

Giriş: 21.06.2023 - 16:30 | Güncelleme: ABONE OL
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  • İster arkadaş ister meslektaş olsun, insanları nasıl kazanacağınızı bilmek, yaşam boyunca faydalı bir beceri olabilir. İnsanları bir kez kazandıktan sonra, sağlıklı ve tatmin edici ilişkilere sahip olma olasılığınız daha yüksek olacaktır. Ayrıca hem sosyal hem de iş alanlarında başarılı olma olasılığınız daha yüksek olabilir. Örneğin, yeni bir arkadaşı kazanmak, heyecan verici yeni sosyal etkinliklere davet edilmeniz anlamına gelebilir. Bir patronu kazanmak, daha sorunsuz bir çalışma hayatına ve hatta bir terfiye yol açabilir. Kısacası, insanları kazanmak hayatınızı kolaylaştırabilir ve umarız daha fazla başarı ve tatminle dolu olabilir. 

  • Bilimsel araştırmalar ve uzmanlar tarafından açıklandığı gibi daha fazla insanı kazanmanıza yardımcı olacak bazı hızlı tüyolar için bir kılavuz olacak öneriler…

  • 1. Soru sorun

    Başka bir kişinin sizin hakkınızdaki fikrini etkilemenin en kolay yollarından biri, konuşmanıza birkaç düşünceli soru eklemektir. Pek çok insan kendilerinden bahsetmenin birini kazanmanın iyi bir yolu olduğunu varsayar, genellikle onlara bazı sorular sormak da daha iyidir. Aslında, Psikolojik Bilim Derneği tarafından 2017 yılında yapılan bir araştırma, soru sormanın beğeninizi artırdığını buldu. 

    Güçlü ilişki becerileri geliştirmek için iş dünyasının liderleriyle birlikte çalışan Susan McLennan, "Odaklanmayı sizden alıp diğer kişiye odaklıyor, bu da sizi hemen daha az bencil ve daha sevimli yapıyor. Soru sormak, diğer kişiye, onun olduğu ve söylemek zorunda olduğu her şeyle çok ilgilendiğinizi söyler." diye açıklıyor. 

    Bir görgü kuralları uzmanı ve ilişki koçu olan Lisa Mirza Grotts, diğer kişiyi açmaya teşvik eden sorular sormayı öneriyor. Grotts, "Evet veya hayır dışında yanıtlar toplayan sorular sorun" diyor. Bu şekilde, diğer kişi, güçlü bir uyum paylaştığınızı hissederek görüşmeden ayrılacaktır.

  • 2. Aktif olarak dinleyin

    İnsanların sizi sevmesini ve size güvenmesini istiyorsanız, iyi bir dinleyici olun. Bu sadece karşınızdaki kişiye konuşması için zaman vermek anlamına gelmez, söylediklerini dikkate almak ve onu anladığınızı göstermek anlamına gelir. Amerikan Psikoloji Derneği'ne göre aktif dinleme ve yansıtıcı yanıt verme, psikiyatristlerin ve diğer akıl sağlığı hizmetlerinin eğitiminde sıklıkla kullanılan tekniklerdir. Bununla birlikte, günlük yaşamda kullanmak için yararlı bir teknik de olabilir.

    İyi bir dinleyici olmak için karşınızdaki kişinin söylediklerini kendi sözlerinizle tekrarlama alıştırması yapın. Susan McLennan, "Tüm dikkatinizi konuşmanıza vermek istiyorsunuz ve beyninizin duyduklarınızı gerçekten aldığından emin olmanın yollarından biri, duyduklarınız üzerine derinlemesine düşünmek ve bunlara yanıt vermektir. Bu, bir gün içinde dikkatinizi çekmek için yarışan on binlerce düşünceden birine sürüklenmenizi engeller. Aynı zamanda, bu sohbete ve konuştuğunuz kişi hakkında daha fazla şey öğrenmeye kararlı olduğunuzun bir işaretidir." diyor.

    Bugünlerde, arkadaşlarımız ve meslektaşlarımızla konuşurken konuyu dağıtmak her zamankinden daha kolay. Kendinizi yapılacaklar listenizi veya hafta sonu planlarınızı düşünürken bulabilirsiniz. Tüm dikkatinizi dinlemeye odaklayarak, onlara odaklanma becerinizle başkalarını etkileyecek ve onları kazanacaksınız.

  • 3. Önceki konuşmalardan ayrıntıları hatırlayın

    İnsanları kazanmanın bir başka harika yolu da, sizin için anlamlı olan güçlü bir ilişki kurduğunuzu onlara hissettirmektir. Bu, diğer kişinin ilişkiniz hakkında olumlu hissetmesini sağlayacak ve kendilerini sizinle daha fazla zaman geçirmek isterken bulacaklar. İlişkinizi daha da güçlendirmek için önceki konuşmalarınızın ayrıntılarını hatırlamaya çalışın ve bunları bir sonraki toplantınızda gündeme getirin. Size hafta sonu ne yapacaklarını söylediklerini, ne üzerinde çalıştıklarını, ne hakkında endişelendiklerini hatırlayın.

    Jacksonville, Florida'dan bir psikiyatrist olan Dr. Bruce Bassi, "Önceki konuşmalardan ayrıntıları hatırlamak, ilişkiye ve kişinin ilgi alanlarına ve deneyimlerine değer verdiğinizi hemen gösterir. Bu, özellikle ayrıntılar ne kadar küçükse doğrudur." diyor.

    Susan McLennan da bu beceriye ağırlık veriyor; "Projeler ve bahsettikleri kişiler hakkında belirli soruları takip etmek, diğer kişinin onlarla sadece zaman geçirmediğinizi, ona yatırım yaptığınızı anlamasına yardımcı olur. İlişki onlar için de daha önemli," diyor.

  • 4. Diğer kişiden iletişim alışkanlıkları edinin

    Birini kazanmanın harika bir yolu, etrafınızdayken kendilerini rahat ve anlaşılır hissetmelerini sağlamaktır. Administrative Science Quarterly'de 2020 yılında yapılan bir araştırma, "dilsel yansıtma" adı verilen bir tekniğin nasıl yardımcı olabileceğini araştırdı. Dilsel yansıtma, diğer kişinin dilsel alışkanlıklarını alıp bunları yansıtmayı içeren bir süreçtir.

    Susan McLennan, "Diğer kişiden ipucunu al! Kısa, vurucu cümlelerle mi konuşuyorlar? Bir noktayı anlatmak için mizah mı yoksa hikayeler mi kullanıyorlar? Sohbete hızla girip çıkmaktan mı hoşlanıyorlar yoksa her biriyle önemli miktarda zaman geçirmekten mi hoşlanıyorlar?" diyor. Nasıl iletişim kurmayı ve karşılık vermeyi sevdiklerini not edin. Alışkanlıklarını taklit ederek, daha güçlü bir bağınız olduğunu hissedecekler ve karşılığında gelecekte sizinle daha fazla zaman geçirmek isteyecekler.

  • 5. İyi göz teması kurun

    İnsanları kazanmanın kolay bir yolu, basitçe göz teması kurmaktır. Açıkçası, diğer kişiyi küçümsemek istemezsiniz, ancak konuşmalarınız sırasında normal miktarda göz teması kurmaya odaklanarak, tüm odaklanmanızı sağladıklarını hissetmelerine yardımcı olursunuz. 2018'de Frontiers in Psychology, bir dizi bilimsel çalışmayı gözden geçirdi ve iyi göz temasının beyindeki ödül merkezlerini tetikleyebileceğini kaydetti. Hatta bazı insanlar uzun süreli göz temasının romantik çiftlerin aşık olmasına yardımcı olabileceğine inanıyor. Forbes'a göre, diğer kişinin etkileşim hakkında olumlu hissetmesini sağlamak için bir konuşma sırasında yaklaşık yüzde 30 ila yüzde 60 göz teması kurmayı hedeflemelisiniz.  

    Lisa Mirza Grotts, "Gözler görüyor ve sözsüz olarak bizim yerimize konuşuyor" diyor. "Biri sizinle konuşuyorsa ve siz doğrudan onlara bakarsanız, ilgili ve meşgul görünürseniz, doğru mesajı gönderiyorsunuz demektir." diyen Dr. Bruce Bassi de aynı fikirde. Bassi, "İyi göz teması, konuşmada güven, saygı ve ilgi uyandırırken aynı zamanda bir güven duygusu oluşturmaya yardımcı olur" diyor.

  • 6. Telefonunuzu masanın üzerinde tutun

    Hatırlanması gereken çok önemli bir tüyo, konuşmalar sırasında kendinizi telefonunuzdan ayırmaya çalışmaktır. Sürekli olarak vızıldayan bir telefonla dikkati dağılan biriyle etkileşim kurmak mümkün değildir. Bu, "phubbing" olarak bilinen bir olgudur. Biriyle konuşurken telefonunuzu kullanmak, o kişinin sizin başka bir yerde olmayı tercih ettiğinizi ve onun söyleyecekleriyle o kadar da ilgilenmediğinizi düşünmesine neden olabilir. 

    Journal of Social and Personal Relationship'te 2012'de yayınlanan bir araştırma, konuşmalar sırasında telefonların yanında bulunmasının bile konuşmanın kalitesini düşürebileceğini ve katılanların işlerin nasıl gittiği konusunda daha az olumlu hissetmelerine neden olabileceğini belirtti. 

    Susan McLennan bizi uyarıyor: "Birlikte olduğun kişiyle gerçek anlamda birlikte ol. Aksi takdirde, kelimenin tam anlamıyla bahsinizi koruyor ve yalnızca daha önemli biri dikkatinizi çekmek için bir teklifte bulunana kadar önemli olduklarının sinyalini veriyorsunuz." Bu nedenle, insanları kazanmak istiyorsanız, muhtemelen kendinizi telefonunuzdan ayırmanın zamanı gelmiştir.

  • 7. Ortak ilgi alanları bulun

    Birini kazanmak istiyorsanız, aranızda ortak bir nokta bulmak harika bir başlangıç ​​noktasıdır. Ortak zemin, paylaşılan ilgi alanlarını, ortak arkadaşları ve hatta paylaşılan bilgi ve becerileri içerebilir. Ortak bir zemin bulmak, yeni insanlarla daha rahat hissetmenize yardımcı olacak ve onların size daha bağlı hissetmelerini sağlayacaktır.

  • Susan McLennan'ın bize söylediği gibi, hemen hemen pek çok ortak noktanız varmış gibi görünmese bile, bir şeyler bulmak neredeyse her zaman mümkündür. McLennan, "Siyaset veya sosyal meselelerde birbirine taban tabana zıt olan insanlar bile çıkarlar etrafında genellikle ortak bir zemin bulabilirler. Diğer kişinin söylediği bir şeyden bir ileti dizisi almak ve ek sorular sormak, sizi bir şey için ortak bir takdire veya ortak bir hobiye yönlendirebilir. Bu da bir sonraki görüşmede birlikte daha fazla zaman geçirme fırsatı olabilir." diyor.

  • 8. Küçük, kişiselleştirilmiş hediyeler verin

    Olumlu bir izlenim bırakmanın bir başka harika yolu da küçük, düşünceli hareketler yapmaktır. Doğum günü ve Noel hediyeleri harika olsa da ara sıra rastgele bir hediye vermek de yardımcı olabilir. Rastgele bir kahveden, atıştırmalıktan, çiçeklerden ve hatta kitap ya da kazak gibi küçük, benzersiz bir hediyeden bahsediyoruz. Bu küçük jest, karşınızdaki kişiye saygı duyduğunuzu ve onu önemsediğinizi gösteren hoş bir sürpriz olacaktır.

    Verdiğiniz küçük hediyeler konusunda yaratıcı olun. Susan McLennan, "Küçük hediyeler eylem halindeki düşüncedir. Paraya mal olmaları bile gerekmez. Deniz kenarında yaşayan ve bazen yürüyüşlerinden bana deniz kabukları getiren bir akıl hocam vardı. Deniz kabukları bazen çok güzeldi ama daha da önemlisi, birlikte olmadığımız zamanlarda bile beni düşündüğünü hareketleriyle anlatıyordu." diyor.

    Hangi hediyelerin uygun olduğu konusunda en iyi kararınızı vermeyi unutmayın. Gereksiz yere büyük bir hediye ile diğer kişiyi korkutmamaya çalışın! 

  • 9. Konuşmalarınızda karşınızdaki kişinin adını daha çok kullanın

    Birkaç kişiyi daha hızla kazanmak için hızlı ve kolay bir hack mi arıyorsunuz? İsimlerini konuşmalarınıza biraz daha sık sokmaya çalışın. Adlarını duyduklarında kendilerini daha önemli ve daha iyi anlaşılmış hissedecekler. Aslında The Washington Post'taki bir habere göre, daha fazla kişi müşteri hizmetleri temsilcilerini ve hemşireleri isimlerini kullanarak kazandı.

    Susan McLennan, biraz daha iyi tanıdığınız insanlarla konuşurken de bunun etkili bir teknik olabileceğini belirtiyor. McLennan, "Arkadaşlığınız geliştikçe, bir kişinin adını kullanmak bir saygı göstergesidir. Bunun herhangi biriyle yapacağınız veya yapabileceğiniz bir konuşma olmadığını pekiştiriyor; onlar için ve onlar için. Adlarını kullandığınızda insanların sizi hatırlama olasılığı çok daha yüksek." diyor.

    Bassi'nin dediği gibi: "Aşırıya kaçmamaya dikkat edin ve isimlerini söylerken ses tonunuza dikkat edin."

  • 10. İçten şakalar yaratın

    İlişkileriniz geliştikçe, diğer kişiyle paylaştığınız birkaç şaka, ilişkinin daha güçlü ve daha samimi hissetmesine yardımcı olacaktır. İster bir arkadaş ister iş arkadaşı olun, içeriden birkaç şaka kesinlikle onları kazanmaya yardımcı olabilir. Northwestern Üniversitesi'ndeki Aile Enstitüsü, iç şakaların romantik ilişkileri onarmaya ve sürdürmeye yardımcı olabileceğini, ancak romantik olmayan ilişkiler kurmada da etkili olabileceğini belirtti.

    Bruce Bassi, "İçten şakalar yaratmak, ortak bir deneyim ve mizah duygusu yaratarak bir bağı güçlendirmenin eğlenceli bir yolu olabilir" diye açıklıyor. Duygusal anılar yaratmanın bir yolu da olabilir. Bassi, "Daha sonra etkileşimin ayrıntılarını hatırlamıyorlarsa, en azından sizinle zaman geçirirken nasıl hissettiklerini hatırlayacaklar" diyor.

    Ancak, başkalarının yanındayken iç şakalarınızı "göstermemeye" dikkat edin. Lisa Mirza Grotts, "İç şakalar, mizah içeridekiler tarafından anlaşılır olduğunda işe yarar. Aksi takdirde, diğerlerini sohbette yabancılaştırabilir," diye uyarıyor.

  • 11. Üretken, dürüst tartışmalar yapın

    Çoğu ilişkide, her zaman birkaç anlaşmazlık olacaktır. Çatışmadan tamamen kaçınmaya çalışmak yerine, iyi tartışmak için birkaç strateji öğrenmek faydalı olabilir. Aslında, sağlıklı ve üretken bir şekilde tartışabilirseniz, tartışırken bile insanları kazanabilirsiniz.

    Kendi kendini düzenlemenizi öneririz. Konuşmadan önce, özellikle tartışmalar sırasında, ifadelerinizi düşünün. Bu, dövüşürken aşırı saldırgan veya acımasız olmaktan kaçınmanıza yardımcı olacaktır. Karşınızdaki kişiye fikirlerini belirtmesi, dinlemesi ve dikkatli bir şekilde yanıt vermesi için zaman ve alan tanıyın.

  • Nasıl sağlıklı tartışmalar yapacağınızı öğrenirseniz, ilişkilerinizin geliştiğini bile görebilirsiniz. Susan McLennan, "Büyük dostluklar, fikirlerin tartışılmasıyla gelişir. Kaçınılmaz olarak, yeni arkadaşınla bu fikirlerin bazılarında farklı görüşlere sahip olacaksın. Dürüstlüğünün ve özgünlüğünün parlamasını ve bazı yanlış yönlendirilmiş haklı olma arzusuna kapılmamasını istiyorsun. Anlaşmazlıklar bir arkadaşlığı güçlendirir. Esneklik sinyali verirler ve sınırlarını genişletirler." diyor. Dr. Bruce Bassi'nin de eklediği gibi, bu tür tartışmalar sizin ve diğer kişinin "ortak bir zemine" ulaşmanıza bile yardımcı olabilir.

  • 12. Derinleşin

    İnsanlar, başkaları insan olarak kim olduklarıyla daha derin bir düzeyde ilgilendiklerinde, kendilerini daha fazla görüldüğünü ve değer verildiğini hissetme eğilimindedir. Sohbetlerinizi biraz daha derinleştirmek ve onların değerlerini, geçmişlerini, ailelerini ve korkularını öğrenmek, diğer kişinin varlığınızı daha da takdir etmesine yol açabilir.

    Susan McLennan'ın dediği gibi: "Patlamış mısır güzeldir ama yemek yapmaz. Şakalaşma ve hoş sohbetlerde de durum aynıdır." Gerçek bir izlenim bırakmak ve insanları anlamlı bir şekilde kazanmak için biraz daha derine inmeyi deneyin. McLennan, "Zamanla, önemli olan şeyler hakkında daha sağlam tartışmalar yapabilmek istersiniz! Fikirlerinizi ve söyleminizi derinleştirmek, dostluğunuzu derinleştirecektir." diyor.

    Ancak, çok hızlı çok derine inmemeye dikkat edin. Lisa Mirza Grotts, "Düşündürücü sorular iyidir, ancak kendi şeridinizde kaldığınızdan ve fazla kişiselleşmediğinizden emin olun" diyor.

  • 13. Diğer kişiye ondan hoşlandığınızı söyleyin

    Araştırmalar, birine sadece ondan hoşlandığınızı söyleyerek, kendi beğeninizi artıracağınızı göstermiştir. Birini kazanmak istiyorsanız, utangaç olmayın. Onlarla vakit geçirmekten hoşlandığınızı, fikirlerini beğendiğinizi veya sadece tarzlarını beğendiğinizi söyleyin. Ne de olsa insanlar iltifattan hoşlanır. Kendilerini iyi hissettirirler ve sizinle zaman geçirmek onları böyle hissettiriyorsa, sizinle daha fazla zaman geçirmek isteyeceklerdir.

    Susan McLennan, "Birinden gerçekten hoşlanıyorsanız, ona bunu söylemek arkadaşlığınızı daha çabuk ilerletebilir ama samimi olduğundan emin ol. Çoğu insan beğenilmekten hoşlanır ve bu onları merak etmekten kurtarır, bu da daha açık ve rahat bir sohbete yol açabilir." diyor.

    Tabii ki, diğer kişiyi korkutmamaya dikkat edin. Onları o kadar iyi tanımıyorsanız, abartılı beyanlar yerine küçük, gündelik iltifatlara bağlı kalın.

  • 14. Başkalarına karşı nazik olun ve çirkin dedikodulardan kaçının

    Sırları paylaşmak eğlenceli olsa ve bazı durumlarda ilişkinizi güçlendirebilse de konu dedikoduya geldiğinde dikkatli olun. Kötü şöhretli bir dedikoducu olmak, insanların size güvenmemesini ve hatta sizden hoşlanmamasını sağlamanın kesin bir yoludur. Özellikle de başkaları hakkında kötü dedikodu yapmaktan hoşlanıyorsanız. Susan McLennan, "Dedikodu, o anda iyi hissettiren şeylerden biridir, ancak kaybedilen bir oyundur. İnsanlar kaçınılmaz olarak arkalarından ne söylediğinizi merak edecekler ve sizinle birlikte korunacaklar. Başkalarına zulüm ve dedikodu arkadaşlıkları kapattı ve sonunda sizi giderek artan çevrelerin dışında bırakacak." diye paylaşıyor.

    Birini kazanmak istiyorsanız, onların huzurunda dedikodu yapmaktan kaçının. Dr. Bruce Bassi'nin de belirttiği gibi, dedikodu yapmak kırmızı bir bayrak olabilir ve aslında insanların yanınızdayken kendilerini rahatsız hissetmelerine neden olabilir. "Dedikodudan kaçınmak, diğer kişiye onun hakkında başkalarına dedikodu yapmayacağınızı gösterir."

    Garip dedikodulardan hoşlanıyorsanız, onu arkadaş canlısı ve kibar tutmaya çalışın. Örneğin, diğer kişiyle bağlantısı olmayan biri hakkında isimsiz bir hikaye anlatmak eğlenceli bir anekdot olabilir. Öte yandan, ortak bir arkadaşınız hakkında dedikodu yapmak sizi güvenilmez ve yargılayıcı biri olarak gösterebilir. Yani, dedikodu yapmak istiyorsanız, dikkatli ilerleyin.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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