10. İçten şakalar yaratın
İlişkileriniz geliştikçe, diğer kişiyle paylaştığınız birkaç şaka, ilişkinin daha güçlü ve daha samimi hissetmesine yardımcı olacaktır. İster bir arkadaş ister iş arkadaşı olun, içeriden birkaç şaka kesinlikle onları kazanmaya yardımcı olabilir. Northwestern Üniversitesi'ndeki Aile Enstitüsü, iç şakaların romantik ilişkileri onarmaya ve sürdürmeye yardımcı olabileceğini, ancak romantik olmayan ilişkiler kurmada da etkili olabileceğini belirtti.
Bruce Bassi, "İçten şakalar yaratmak, ortak bir deneyim ve mizah duygusu yaratarak bir bağı güçlendirmenin eğlenceli bir yolu olabilir" diye açıklıyor. Duygusal anılar yaratmanın bir yolu da olabilir. Bassi, "Daha sonra etkileşimin ayrıntılarını hatırlamıyorlarsa, en azından sizinle zaman geçirirken nasıl hissettiklerini hatırlayacaklar" diyor.
Ancak, başkalarının yanındayken iç şakalarınızı "göstermemeye" dikkat edin. Lisa Mirza Grotts, "İç şakalar, mizah içeridekiler tarafından anlaşılır olduğunda işe yarar. Aksi takdirde, diğerlerini sohbette yabancılaştırabilir," diye uyarıyor.