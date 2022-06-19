Türkiye'de milyonlarca öğrenci, üniversite sınavının ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'nde ter dökerken AYT'de akıllarda kalan sorular da sosyal medyaya damga vurdu. Öğrencilerin hep bir ağızdan paylaştıkları o soruların yanıtları da en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Öyle ki, AYT'de sorulan Aslı 4 GB telefon hafızası sorusu, Hz. Yusuf sorusu, EKOK sorusu, makas sorusu, tencere kapak sorusu, Ayşe'nin kesmeyen makası sorusu ve 'Şurama batana özlem demeselerdi bıçak derdim' dizeleri kime ait gibi sorular, sosyal medya da öğrenciler tarafından sık sık paylaşıldı. İşte, 2022 AYT'de damga vuran sorular ve cevapları...