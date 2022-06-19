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Bu sorular AYT'ye damga vurdu: Aslı 4 GB telefon hafızası, Hz. Yusuf, tencere kapak, Ayşe'nin kesmeyen makası, 'Şurama batana özlem demeselerdi bıçak derdim' dizesi kime ait sorusu cevabı!

AYT'de gündem olan sorular... Bu sorular sosyal medyaya damga vurdu!

Üniversite sınavının ikinci oturumu olan 2022 Alan Yeterlilik Testi (AYT), 19 Haziran 2022 Pazar günü yapıldı. Sınavın ardından öğrenciler, Twitter başta olmak üzere birçok sosyal medya platformunda akıllarda kalan soruları yazıyor. Buna göre, Aslı'nın 4 GB telefon hafızası sorusu, Hz. Yusuf sorusu, EKOK sorusu, tencere kapak sorusu, Ayşe'nin kesmeyen makası sorusu ve 'Şurama batana özlem demeselerdi bıçak derdim' dizeleri kime ait soruları öğrencilerin akıllarında kaldı. İşte, öğrencilerin Twitter'da yazdığı ve 2022 AYT'de akıllarda kalan o soruların cevabı...

19.06.2022 - 15:29 | Güncelleme: ABONE OL

  • Türkiye'de milyonlarca öğrenci, üniversite sınavının ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'nde ter dökerken AYT'de akıllarda kalan sorular da sosyal medyaya damga vurdu. Öğrencilerin hep bir ağızdan paylaştıkları o soruların yanıtları da en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Öyle ki, AYT'de sorulan Aslı 4 GB telefon hafızası sorusu, Hz. Yusuf sorusu, EKOK sorusu, makas sorusu, tencere kapak sorusu, Ayşe'nin kesmeyen makası sorusu ve 'Şurama batana özlem demeselerdi bıçak derdim' dizeleri kime ait gibi sorular, sosyal medya da öğrenciler tarafından sık sık paylaşıldı. İşte, 2022 AYT'de damga vuran sorular ve cevapları... 

  • AYT'DE GÜNDEM OLAN KALAN SORULAR

    Üniversite öğrenci adaylarının paylaştıkları tweetler ve akıllarda kalan o sorular aşağıda yer alıyor.

    Aslı'nın 4 GB telefon hafızası sorusu

    Hz. Yusuf sorusu

    EKOK sorusu

    Tencere kapak sorusu

    Ayşe'nin kesmeyen makası sorusu

    Trigonometri sorusu

    "Şurama batana özlem demeselerdi bıçak derdim" dizeleri kime ait sorusu

    YKS İLE İLGİLİ EN ÇOK MERAK EDİLENLER

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  • Trigonometri sorusunun cevabı 

    Cevap : Sin2x olacak. 

    EKOK sorusu. 

    Cevabı : 7x8! 

  • Aslı’nın telefonu sorusu. 

    Sınavın en çok konuşulan sorusu. 

    En az 4 GB yer açması gerekiyordu. 

    En fazla 2 uygulama silerek. 

    Cevap: 36 

    Aritmetik dizi sorusu. 

    N sayılarının arasındaki artışın yarısı kadar eklenerek yeni dizi artıyordu.

    Cevap : 16 olacak. 

  • Tencere / kapak eşleşme sorusu. 

    Cevap : 7/9 

    Formülle de teker teker hesaplayarak da yapılabilirdi. 

    18 ihtimalden 14’ü sağlanıyor. Sadeleştirildiği zaman 7/9 

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