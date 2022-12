'Bu son şansımız mı?' Salt'ta

Salt’ın, kurucusu Garanti BBVA desteğiyle düzenlediği Bu son şansımız mı? programı çevrimiçi gösterimlerle saltonline.org’da devam ediyor. İklim değişikliğinin ekosistem ve biyoçeşitlilik üzerindeki etkilerine dikkat çekmeyi amaçlayan programda yer alan filmler, 30 Aralık’a dek birer hafta süreyle Türkçe altyazılı olarak çevrimiçi erişime açık olacak.

Yunanistan’dan Kanada ve Peru’ya beş belgesel filmi bir araya getiren Bu son şansımız mı? 2022 seçkisi toprağı odağına alıyor; değişen ekolojik koşullara uyum bağlamında tarım ve gıda sistemlerini irdeliyor. Yunanistan’ın küçük bir köyünde endüstriyel tarıma karşı sıra dışı bir mücadeleye girişen iki kuzenin izini süren Otan o Vagner synantise tis domates [Domatesler Wagner’le Buluşunca] (2019) ile Kanada’nın kutup altı ormanlarının derinliklerindeki Yukon bölgesinde Brüksel lahanasından elmaya kadar her şeyi yetiştiren bir avuç çiftçiyi konu alan Sovereign Soil [Yüce Topraklar] (2019), 18 Aralık Pazar gece yarısına kadar saltonline.org üzerinden izlenebilecek. Program dâhilinde erişime açılacak diğer filmler ise; Kuzey Atlas Okyanusu’ndaki küçük bir adayı deniz çöplerinin peşine düşen bir doğa savunucusunun eşliğinde keşfe çıkan Geographies of Solitude [Yalnızlığın Coğrafyaları] (2022), Güney Amerika’nın And Dağları bölgesinde geleneksel tarım yöntemleriyle toprağın koruyuculuğunu üstlenen beş kadını konu alan Sembradoras de Vida [Toprağın Anaları] (2019), insanlar ile nehirler arasındaki şaşırtıcı ilişkiyi odağına alan sinematik ve müzikal bir yolculuk niteliğindeki River [Nehir] (2021).

Bu son şansımız mı? programı kapsamında, 21 Aralık Çarşamba günü 16.30-19.00 saatlerinde Salt Galata’daki Atölye IV’te “Bilinmeyen Türlerin Bilinmeyen Yok Oluşu Üzerine” başlıklı bir atölye de düzenleniyor. Sanatçı Elmas Deniz yürütücülüğündeki atölyede ekolojik meselelere insan merkezci bakışın yarattığı sorunlar irdelenecek. Atölye katılımcıları “bilinmeyen” bitki ve hayvan türlerinin yok oluşuna neden olan etkenleri tartışarak ortak bir metin kaleme alacak.