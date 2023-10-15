Bu sezonun moda ikonu siz olun! Doğru parçalarla tüm gözleri üzerinize çekecek kış kombinleri

Alışveriş yapmak her kadının tutkusu olsa da bütçeyi dengede tutmak için eski kıyafetleri doğru kombinleyerek yepyeni bir tarz yaratmak şu enflasyon dönemlerinde oldukça mantıklı bir seçim olacaktır. Kış sezonunu canlı reklerlerle birleştirerek göz kamaştırmak çok kolay. Renklerin zıt uyumu ile birlikte ayakkabı, çanta ve aksesuarla şıklığınızı zirveye taşıyın. İşte muhteşem bir tarz yaratmanız için ipuçları...