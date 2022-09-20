Sezona yeni yönetim, teknik heyet ve oyuncu grubuyla başlayan Galatasaray geçen sezonun izlerini geride bırakıyor. Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren ve bir ara küme düşme korkusu dahi yaşayan sarı-kırmızılılar, lige verilen ilk araya liderle aynı puanda girdi. Yedi haftalık performansın istatistiklere yansıyan kısmı da iştah kabartıcı...
GERİYE DÜŞTÜĞÜ ÜÇ MAÇIN İKİSİNİ ÇEVİRDİ
Yedi haftada beş galibiyet alan Galatasaray, 0-0'ın dışında 0-1'i de oynamaya başladı. Yedi haftanın üçünde 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılılar bu mücadelelerin ikisini çevirerek 3 puana uzanmayı başardı. Galatasaray, Gaziantep FK ve Kasımpaşa mücadelelerinde geriden gelerek galibiyete ulaşırken son ana kadar galibiyeti kovaladığı maçların çokluğu da taraftarını mutlu etti.
İNATÇI BİR TAKIM OLDU
Antalyaspor, Ümraniyespor, Gaziantep FK ve Konyaspor mücadelelerinde galibiyet gollerini 80'den sonra bulan Galatasaray, bu inatçı kimliğiyle gelecek haftalara dair iyi sinyaller verdi. Fiziksel açıdan diri kalan sarı-kırmızılılar, Konyaspor mücadelesinde 119 kilometre kat ederek bu sezonun en yüksek sayısına ulaştı. Sarı-kırmızılılar geride kalan 7 haftanın beşinde en az 110 kilometre kat etti. Futbolcuların kat ettikleri mesafe hem teknik heyet hem de camianın yüzünü güldürdü.
İKİLİ MÜCADELEDE ZİRVEYE OYNUYOR
Üç maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray'da bireysel performanslar da yavaş yavaş yukarıya çıkarken sarı-kırmızılılar ikili mücadele kazanma yüzdesinde de ligin üst sıralarında bulunuyor. Geride kalan haftalarda 148 ikili mücadeleye giren sarı-kırmızılı futbolcular 78'ini kazanarak yüzde 52'lik orana ulaştı ve yüzde 53'le zirvede bulunan Fenerbahçe ve Konyaspor'u takip etti.
Haftalar ilerledikçe akan oyunda pozisyon zenginliği bulmaya başlayan, Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu'nun bireysel performansını da yukarıya çekmeye başlayan Galatasaray, bu sezon maç başına en çok pozisyon üreten ikinci takım oldu. 90 dakikada yaklaşık 9,2 pozisyon üreten sarı-kırmızılılar, 11,2 pozisyon yakalayan Fenerbahçe'yi takip etti. Okan Buruk ve öğrencileri maç başına 2.24 gol beklentisi yakalarken 90 dakikada 1.29 gol ortalaması yakaladı ve gol beklentisi ile gole çevirme endeksinde de Fenerbahçe'yi takip etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!