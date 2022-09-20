Sezona yeni yönetim, teknik heyet ve oyuncu grubuyla başlayan Galatasaray geçen sezonun izlerini geride bırakıyor. Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren ve bir ara küme düşme korkusu dahi yaşayan sarı-kırmızılılar, lige verilen ilk araya liderle aynı puanda girdi. Yedi haftalık performansın istatistiklere yansıyan kısmı da iştah kabartıcı...

GERİYE DÜŞTÜĞÜ ÜÇ MAÇIN İKİSİNİ ÇEVİRDİ

Yedi haftada beş galibiyet alan Galatasaray, 0-0'ın dışında 0-1'i de oynamaya başladı. Yedi haftanın üçünde 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılılar bu mücadelelerin ikisini çevirerek 3 puana uzanmayı başardı. Galatasaray, Gaziantep FK ve Kasımpaşa mücadelelerinde geriden gelerek galibiyete ulaşırken son ana kadar galibiyeti kovaladığı maçların çokluğu da taraftarını mutlu etti.