Bu sezon Türkiye'den CEV Şampiyonlar Ligi'ne kadınlarda 3, erkeklerde 2, CEV Kupası'na kadınlarda 1, erkeklerde 3, CEV Challenge Kupası'na ise kadınlarda 2 kadın, erkeklerde 1 takım katıldı.
Yapılan maçların ardından Şampiyonlar Ligi ile CEV Challenge Kupası'nda ikişer, CEV Kupası'nda 1 takım yoluna devam ediyor.
- CEV Şampiyonlar Ligi
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli voleybol organizasyonu olan CEV Şampiyonlar Ligi'ne bu sezon mücadele eden 5 takımdan 2'si grup aşamasını geçebildi.
Kadınlarda VakıfBank, Fenerbahçe Opet ve Türk Hava Yolları, erkeklerde ise Fenerbahçe HDI Sigorta ile Ziraat Bankkart gruplarda mücadele etti.
Sona eren grup aşaması sonrası B Grubu'nda VakıfBank ile D Grubu'nda ise Fenerbahçe Opet 6'da 6 yaparak namağlup çeyrek finale yükseldi. C Grubu'nda mücadele eden Türk Hava Yolları ise 3. olarak organizasyonda ilerleme şansını kaybetti.
Erkekler B Grubu'nu ikinci tamamlayan Ziraat Bankkart ile E Grubu'nu üçüncü bitiren Fenerbahçe HDI Sigorta çeyrek finali göremeden elendi.
- CEV Kupası
CEV Kupası'nda kadınlarda Eczacıbaşı Dynavit yoluna devam ederken, erkeklerde Arkas Spor, Spor Toto, Galatasaray HDI Sigorta elendi.
Eczacıbaşı Dynavit, bu kulvarda 3 tur geçerek yarı finale yükseldi. Turuncu-beyazlı takım, 23 Şubat ve 1 Mart'ta Romanya temsilcisi CSM Volei Alba ile finale çıkmak için karşılaşacak.
Erkeklerde son 16 turunda mücadele Galatasaray HDI Sigorta, Çekya temsilcisi CEZ Karlovarsko'yu, Spor Toto ise İtalyan ekibi Vero Volley Monza'yı geçemedi ve organizasyona veda etti.
Elemeleri geçerek organizasyona katılan Arkas Spor ise 16'lı finaller turunda Spor Toto'ya elenmişti.
- CEV Challenge Kupası
Bu sezon CEV Challenge Kupası'nda mücadele eden 3 takımdan 2'si yarı finale kadar çıktı.
Kadınlarda doğrudan CEV Challenge Kupası'nda mücadele etme hakkı elde eden Nilüfer Belediyespor, son 16 turuna kadar yükseldi. Bursa temsilcisi, bu turda İspanya temsilcisi Tenerife La Laguna ile karşılaştı ve 2 maç sonunda elendi.
Erkeklerde Halkbank ile kadınlarda Aydın Büyükşehir Belediyespor, Balkan Kupası'nda şampiyon olarak yoluna Challenge Kupası'nda devam etti. İki ekip de gösterdikleri performansla yarı finale kadar yükseldi.
Halkbank, yarı finalde 23 Şubat ve 1 Mart'ta Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşacak. Aydın Büyükşehir Belediyespor ise 24 Şubat ve 2 Mart'ta İtalya'nın Savino Del Bene takımıyla mücadele edecek.
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