Bu sergide "Hiçbir Yerdeyiz"

Sanatçı İsmet Doğan’ın, küratörlüğünü Selman Akıl’ın yaptığı “Hiçbir Yerdeyiz” isimli kişisel sergisi 5 Aralık 2019–11 Ocak 2020 tarihleri arasında Labirent Sanat’ta sanat severlerle buluşacak.

Mekânı kayıp bir geometriye sürükleyen şimdi ve burada ölümün şiirini avuç içinize yerleştirerek yürüyeceğiniz “Hiçbir Yerdeyiz” sergisinde, Doğan’ın son dönem Eksiklik serisi ve serginin kavramsal çerçevesiyle bütünlük gösteren tüm dönemlerine ait çalışmaları yer alıyor.

Sergi şeylerin kendi içinde sıkışıp kalmış tanımlar âlemini, zaman vurgusuyla doğum öncesi ve ölüm sonrasına taşımak için tasarlandı. Sanatçının çoğunlukla Eksiklik serisinden çalışmalarının yer aldığı sergi, geleceğe yönelmiş bir şimdi ve burada olmanın kurgusunu iyimser ya da kötümser kurgu totolojileri olan ütopyalar ve distopyalar ötesinde, içe ve dışa dönük bükülmelerinin derinliklerinde bir boyutta gündeme getiriyor.

Düzen ve kaos, temsil ve akış, yansıma ve anlamda kaderi çözülüp örülen varlığın dünyaya ya da kendi bedenine aidiyetinin imkan ve imkansızlığını tartışıyor. Tek tek işlerde, duran nesnenin zaman ve mekânda, ileri doğru akışını çürüme ve kırılma olarak yansıtan sergi bir bütün olarak kendini aynı zamanda, mekânın ve nesnelerin öncesine doğru giden bir yerleştirme olarak sunuyor.

İsmet Doğan’ın işlerinde genellikle logos ya da gramer olarak nesnenin içinde yer alıp, nesnelerin dağılışlarında beliren harfler bu defa mekâna yayılıp nesne bedenlerinin yapılanmalarından öncesine gidiyor ve tüm mekânı bir yerleştirme haline getiriyor. Bir bütün olarak bu mekân yerleştirmesi günümüz dünyasıyla kurduğu analojide, belirsizliğe dönük yansımalarla, mekânsızlığı olumlayarak hiçbir yerdeliğin olanaklı kıldığı, şimdi ve buradalığın hapsinden kurtulmuş hatta sonsuzluğun kılığına bürünebilen olanaklı dünyaları yansıtıyor.