Kurban bayramı sebebiyle 4,5 gün resmi tatil yapıldı. Bayram tatili 9 gün ilan edildi. 15 Temmuz sebebiyle 9 günlük tatilin 5,5 günü resmi tatil, 2 günü idari izin ve 2 gün hafta sonu tatili olarak tamamlanacak. 2022 yılının ilk yedi ayı geride kalırken gözler kalan resmi tatillere çevrildi. Peki, 2022 yılı kalan resmi tatiller hangileri? 2022 resmi tatiller listesi nedir? İşte detaylar...

2022 Yılında kalan resmi tatiller; 30 Ağustos Zafer Bayramı, 28 Ekim Cuma günü öğleden sonra yarım gün, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Cumartesi gününe denk gelmektedir.

30 Ağustos Zafer Bayramı

2022 yılında Zafer Bayramı 30 Ağustos Salı gününe denk gelmektedir. Aksi ilan edilmediği sürece Zafer Bayramı resmi tatili bir gündür.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

2022 yılında Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim Cumartesi denk gelmektedir. 28 Ekim Cuma günü öğleden sonra yarım gündür. Cumhuriyet Bayramı resmi tatili aksi ilan edilmediği sürece 1,5 gündür.

2022 YILI RESMİ TATİLLER TAKVİMİ