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Bu sene 2022'de kalan resmi tatiller hangileri? Kalan 2022 resmi tatil listesi

2022 yılının ilk yedi ayı geride kalırken Kurban Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatillerinin ardından gözler 2022'de kalan resmi tatillere çevrildi. Peki, kaç resmi tatil kaldı? Bu sene kaç resmi tatil var 2022? İşte 2022'de kalan resmi tatillerin listesi...

26.07.2022 - 17:32 | Güncelleme: ABONE OL
Bu sene 2022'de kalan resmi tatiller hangileri? Kalan 2022 resmi tatil listesi

Kurban bayramı sebebiyle 4,5 gün resmi tatil yapıldı. Bayram tatili 9 gün ilan edildi. 15 Temmuz sebebiyle 9 günlük tatilin 5,5 günü resmi tatil, 2 günü idari izin ve 2 gün hafta sonu tatili olarak tamamlanacak. 2022 yılının ilk yedi ayı geride kalırken gözler kalan resmi tatillere çevrildi. Peki, 2022 yılı kalan resmi tatiller hangileri? 2022 resmi tatiller listesi nedir? İşte detaylar...

2022'DE KALAN RESMİ TATİLLER HANGİLERİDİR?

2022 Yılında kalan resmi tatiller; 30 Ağustos Zafer Bayramı, 28 Ekim Cuma günü öğleden sonra yarım gün, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Cumartesi gününe denk gelmektedir.

30 Ağustos Zafer Bayramı
2022 yılında Zafer Bayramı 30 Ağustos Salı gününe denk gelmektedir. Aksi ilan edilmediği sürece Zafer Bayramı resmi tatili bir gündür.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

2022 yılında Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim Cumartesi denk gelmektedir. 28 Ekim Cuma günü öğleden sonra yarım gündür. Cumhuriyet Bayramı resmi tatili aksi ilan edilmediği sürece 1,5 gündür.

2022 YILI RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

TATİL GÜNÜNÜN İSMİ

SÜRE

AY

GÜN

YILBAŞI

1. GÜN

01 OCAK

CUMARTESİ

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

1 GÜN

23 NİSAN

CUMARTESİ

EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ*​

VE RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ

 1 GÜN​ 01 MAYIS​ PAZAR​

RAMAZAN BAYRAMI

1. GÜN

2 MAYIS

PAZARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI

2. GÜN

3 MAYIS

SALI

RAMAZAN BAYRAMI

3. GÜN

4 MAYIS

ÇARŞAMBA

ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

1 GÜN

19 MAYIS

PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI AREFESi

1/2 GÜN

8 TEMMUZ

CUMA

KURBAN BAYRAMI

1. GÜN

9 TEMMUZ

CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI

2. GÜN

10 TEMMUZ

PAZAR

KURBAN BAYRAMI

3. GÜN

11 TEMMUZ

PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI

4. GÜN

12 TEMMUZ

SALI

DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ*

1 GÜN


15 TEMMUZ

CUMA

ZAFER BAYRAMI

1 GÜN

30 AĞUSTOS

SALI

CUMHURİYET BAYRAMI

1,5 GÜN

28 EKİM

29 EKİM

CUMA

CUMARTESİ

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