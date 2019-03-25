Bu Safari güvenlik açığı Mac'leri tehdit ediyor!

Kanada’da bu yıl 19.’su düzenlenen güvenlik konferansı CanSecWest kapsamında düzenlenen beyaz şapkalı hacker yarışması Pwn2Own etkinliğinde Mac kullanıcılarını yakından ilgilendiren iki büyük güvenlik açığı bulundu.

Apple’ın MacOS sistemindeki internet tarayıcısı Safari’de bulunan bu açıklardan ilki, bilgisayarınızın kontrolünü hacker’ların eline veriyor.

Apple’ın henüz önlem almadığı bu açık nedeniyle, kullanıcılar Safari üzerinden zararlı içerikler barındıran bir internet sitesine girdiğinde sistemleri ‘hack’leniyor.

Açık sayesinde, sözkonusu zararlı web sitesini kontrol edenler, kullanıcıların bilgisayarının kontrolünü tamamen ele geçirebiliyor. Bu açığı bulanlara 45 bin dolar ödül veren Apple’ın, kısa bir süre içerisinde bir güncelleme yayınlayarak, önlem alması bekleniyor.

Kanada’daki yarışmada bir başka beyaz şapkalı hacker grubu yine Safari tarayıcısı üzerinden kaynağı belli olmayan yazılımları Mac kullanıcılarının sistemi üzerinden denemeyi başardı. Yarışmada bu gruba da 55 bin dolar ödül verildi.

TESLA'YI DA HACK'LEDİLER! MODEL 3'Ü KAPTILAR...

Kanada'nın Vancouver kentinde düzenlenen yarışmada ayrıca, Windows 10, Oracle, VMware, Firefox ve Microsoft Edge’in yanısıra Tesla’da da güvenlik açığı tespit edildi.

Toplamda yarım milyon doların üzerinde para ödülünün dağıtıldığı yarışmada, “Fluoroacetate” adlı hacker ekibi, internet tarayıcısı üzerinden Tesla Model 3’ü hack’leyip, aracın kontrolünü ele geçirmeyi başardı.

Araç içi eğlence sistemine tarayıcı üzerinden sızan ekip, yarışmadan kazandığı 375 bin dolarlık ödülün yanısıra Tesla'nın Model 3 aracına da sahip oldu.

Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla, etkinlik öncesi yaptığı duyuruda Model 3 isimli aracını hacklemeyi başarana, bu aracı ücretsiz olarak vereceğini açıklamıştı.