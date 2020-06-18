Bu restoranda sosyal mesafe cansız çocuk mankenlerle sağlanıyor - İSTANBUL

Koronavirüsle mücadele sürecinde bir süre sadece paket servisi yapan restoranlar, "yeni normal"e göre hizmet vermeye başladı.Beyoğlu'nun Kasımpaşa semtindeki bir restoran, sosyal mesafeyi korumak amacıyla müşterilerini, yüzleri maskeli cansız çocuk mankenlerle karşılıyor.- Masaları şeffaf bir paravanla böldüRestoranda masaları şeffaf bir paravanla bölen işletme sahibi, müşterilerin hijyenik bir ortamda huzurla yemek yemelerini amaçlıyor.AA muhabirine açıklamada bulunun restoran sahibi Naciye Yıldız, koronavirüs salgınıyla beraber restoranların da gerekli önlemleri aldığını söyledi.Tedbirler gereği bir süre paket servisiyle hizmet verdiklerini anlatan Yıldız, "24 saat hizmet veren bir işletmeyiz. Yetkililerin açıklamalarının ardından yeni belirlenen kurallar çerçevesinde hizmete devam ediyoruz." dedi.- "Müşterilerin masalarda çapraz oturmasını sağladık"Bir masada iki kişinin çapraz oturması için cansız mankenleri masalara çapraz yerleştirdiğini anlatan Yıldız, dikkat çeken bu uygulamayı şöyle anlattı:"İnsanlara yaşadığımız süreci daha iyi anlatmak için yeni arayışlara girdim. Yeni kurallara göre bir masada 2 kişinin çapraz şekilde oturması gerekiyor. Bu kapsamda restorana cansız çocuk mankenler aldım. Koronavirüs önlemleri kapsamında masaları da şeffaf bir paravanla böldüm. Satın aldığım çocuk mankenleri de çapraz şekilde oturttuk. Bu sayede müşterilerin masalarda çapraz oturmasını sağladık. Maske taktığımızı çocuk mankenlerin yakalarına da müşteriler okuyup, koronavirüs duyarlılığı artsın diye yazılar astık. Restoranımızda aldığımız tedbirlerle müşteriler arasında sosyal mesafeyi koruyup koronavirüse karşı önlem alıyoruz. Ayrıca çocuk mankenlere maske takarak lösemili çocuklara da dikkat çekmek istedik."Yaptıkları uygulamanın insan sağlığı için önemli olduğunun altını çizen Yıldız, "Restorana gelen müşteriler de uygulamayı çok beğendi ve bize teşekkür etti. Tüm işletmelerin de bu uygulamaya geçmesini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.
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