Bu resimlerde yanlış giden bir şeyler var! Sadece çok dikkatli bakanların görebileceği bu hataları bulabilir misiniz?
Detaylara ne kadar hakimsiniz? Bazı fotoğraflar ilk bakışta sıradan gibi görünse de, içine gizlenmiş hataları fark etmek keskin bir göz gerektiriyor. Bakalım bu resimlerdeki tuhaflıkları bulabilecek misiniz?
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Görünüşe aldanmayın! Bu fotoğraflarda, sadece dikkatli bakanların fark edebileceği küçük ama ilginç hatalar gizli. Gözlerinizi çalıştırmaya ve farkındalığınızı test etmeye hazır olun!
- 2
1. Bu görseldeki hatayı 10 saniyede bulabilir misiniz?
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Cevap: Gölgeler yer değiştirmiş!
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- 4
2. Bu görselde yanlışlık nerede?
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Cevap: Saatin içindeki 6 ve 12 yanlış yerlerde!
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3. Bu görseldeki hatayı 10 saniyede bulabilir misiniz?
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- 7
Cevap: Köpek yalnızca 2 patilik iz bırakıyor, 4 olması gerekirdi.
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4. Bir çocuk ve bir doktor balık tutuyor. Çocuk doktorun oğludur, ancak doktor onun babası değildir. Bu nasıl mümkün olabilir?
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Cevap: Doktor bir kadın. O, çocuğun babası değil, annesi.
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5. Yanlışılığı görebiliyor musunuz?
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Cevap: Minimum ve maksimum işaretleri yer değiştirmiş!
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6. Hangisi ilk önce dolar?
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Cevap: C tankı ilk önce dolacaktır!
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7. Köpeğin kuyruğu hangi ipe bağlı?
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Cevap: 2. ipe!
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8. Buradaki hatayı görüyor musunuz?
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Cevap: Yanlış aleti kullanıyor. Odun kesmek için bir balta kullanmalı.
Kaynak: Bright Side
Fotoğraf kaynak: Bright Side