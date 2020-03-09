Bu resimler 'Plaja Gider'

Ressam Kadir Akorak'ın sevinç, neşe, ümit ve baharın gelişini mavi tonlarıyla yansıttığı resimlerinden oluşan 'Plaja Gider' adlı sergi 2 Nisan'a kadar Abdi İpekçi No:45 Nişantaşı’nda sanatseverlerle buluşuyor.

Ressam Kadir Akorak'ın, Alaçatı'daki tek başınalığıyla bir plajda eskizler yaparak başladığı ve daha sonra atölyede yağlı boya ve farklı malzemeler kullanarak yaptığı eserler Galeri Selvin ve Harmonyhip iş birliğiyle gerçekleşen 'Plaja Gider' adlı sergide, sergileniyor.

'Anafor'

Çocukluğundan beri tek başına olmayı seven Akorak'ın, sevinç, neşe, ümit ve baharın gelişini mavi tonlarıyla yansıttığı eserleri 2 Nisan'a kadar Abdi İpekçi No:45 Nişantaşı'nda sanatseverlerle buluşuyor.

'Keşfedilmemiş Denizlere Mektuplar-1'



Kendi yaşadığı farklı ruh halini yansıttığı, pozitiflik ve etrafına umut verme duygusuyla ele alınan eserler Akorak'ın desenleri ve fırça kullanım şekliyle hissediliyor.

'Yakın ve Uzak'



Kadir Akorak, sergisindeki eserleriyle ilgili; "Eserlerimi, hiçbir şeyden tedirgin olmadan, rastgele, savurgan, yalan söylemeden, apaçık içimden geldiği, aklımdan geçtiği, elimden çıktığı, gözümün gördüğü gibi yaptım. Buradaki tüm eserler hesaplanmadan, planlanmadan yapıldı ama hepsi içerisinde kendi matematiği olan hikayeler" diyor

Kadir Akorak, Mine Namlıcı, Selvin Gaffuroğlu, Ekin Namlıcı Çimene

Akorak’ı 1980’li yıllardan bu yana tanıdığını belirten Galeri Selvin'in kurucusu Selvin Gafuroğlu ise sergiyle ilgili şunları söylüyor: "Onun ilk resimlerinde İstanbul’un Galata, Pera ve Haliç üçgeninde yaşanan dramatik, aykırı ve acılı insanların hayatlarını gözlemliyorduk. Şimdi ise bu sergide; büyük kent uğultusu kaybolmuş onun yerine yakın ve uzak kıyı görünümlerinin, denizin ve ışığın yumuşak dışavurumunu betimlediğini görüyoruz."

Kadir Akorak, 'Şahmeran Heykeli'

'Plaja Gider' sergisinde aynı zamanda Kadir Akorak'ın özel olarak İstanbul'a getirilen ünlü Şahmeran Heykeli de sergileniyor. Akorak'ın çocukluğundan beri severek dinlediği Şahmeran masalından çok etkilenmesiyle başlayan hikaye strafor bir iskeletin üzerine boyadığı surf yelkenlerle kaplanmasıyla hayat buldu. Alaçatı'da yapılan büyüleyici eserin boyu 10 metre yüksekliği ise 6,5 metre. 5 parçaya bölünebilen eser 2 tır ve 5 vinç ile taşınıyor.

'Balıkçı Niyazi'