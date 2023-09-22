Bu resimde ilk gördüğünüz hayvan karakterinizi ortaya çıkarıyor!

KARTAL

Kartallar iddialı hedefler koyar ve onlara ulaşmak için mümkün olan her şeyi yapar. Bu tür insanlar asildir ve yardıma ihtiyacı olan insanlarla ilgilenirler. Her zaman, haksız yere kırılan veya zorbalığa uğrayan birinin yanında dururlar. Onlara ve kararlarına güvenebilirsiniz.

Bu insanlar kınamaktan ve alay etmekten korkmazlar. Kendilerine güvenirler; ancak kendilerini abartmazlar veya küçümsemezler de. Kartalların aileye karşı çok ciddi bir yaklaşımı vardır ve duygulara dayalı olarak evlenmezler. Bu kişilik, fikirlerini açıkça ifade etmeyi tercih eder ancak arkalarındaki aldatmacayı ve entrikaları fark edemez. Toplumda aristokratik bir tavırla davranırlar ve başkalarının onları kıskanmasına neden olurlar.