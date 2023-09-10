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        Haberler Yaşam Bu resimde gördüğünüz ilk şey kişiliğinizi ele veriyor!

        Bu resimde gördüğünüz ilk şey kişiliğinizi ele veriyor!

        Yalnızca birkaç saniyeyi alacak basit bir kişilik testi ile bilinçaltınızda yatan kimliğini öğrenebilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken; resme bakar bakmaz neyi gördüğünüzü seçmenizdir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2023 - 10:12 Güncelleme: 10.09.2023 - 10:12
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        • 1

          Bu resme bakınca ilk ne görüyorsunuz? Koyu saçlı bir kadın mı yoksa geniş ççeneli bir yüz mü? Karar verdiğinize göre cevaplara geçebiliriz

          Not: Test tamamen eğlence amaçlıdır. Herhangi bir bilimsel veriye dayanmaz.

        • 2

          EĞER GENİŞ ÇENELİ BİR YÜZ GÖRÜYORSANIZ;

          İlk gördüğünüz şey geniş çene alanına sahip bir yüzse, bu, ayrıntıları göz ardı edip büyük resme odaklanma eğiliminde olabileceğinizi gösterir. Dışa dönük biri olma olasılığınız daha yüksektir. Sosyalleşmek, sohbet etmek ve takılmak, bunu yorucu bulabilecek içe dönük insanların aksine size enerji verir.

          Sorunları tartışarak çözmeyi tercih ediyorsunuz ve kişiliğiniz rahat ve açık olarak tanımlanıyor. İnsanlar sizi genellikle cana yakın ve arkadaş canlısı olarak görüyor.

        • 3

          EĞER KOYU SAÇLI BİR KADIN GÖRÜYORSANIZ;

          Koyu saçlı bir kadın gördüyseniz, bu, keskin gözlem becerilerine ve ayrıntılara dikkat eden bir göze sahip olduğunuzu gösterir. Etrafınız çok fazla insanla çevriliyken çabuk yorulan, çekingen ve içe dönük bir insan olabilirsiniz. İnsanlar sizi genellikle sessiz ve utangaç bir tip olarak algılıyorlar.

          Başkalarının sizi tanımasını biraz zorlaştırıyorsunuz ancak yalnızlığınızdan gerçekten keyif alıyorsunuz ve hiçbir şekilde yalnız veya reddedilmiş hissetmiyorsunuz.

          Kaynak: BrightSide

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