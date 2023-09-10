Bu resimde gördüğünüz ilk şey kişiliğinizi ele veriyor!

EĞER GENİŞ ÇENELİ BİR YÜZ GÖRÜYORSANIZ;

İlk gördüğünüz şey geniş çene alanına sahip bir yüzse, bu, ayrıntıları göz ardı edip büyük resme odaklanma eğiliminde olabileceğinizi gösterir. Dışa dönük biri olma olasılığınız daha yüksektir. Sosyalleşmek, sohbet etmek ve takılmak, bunu yorucu bulabilecek içe dönük insanların aksine size enerji verir.

Sorunları tartışarak çözmeyi tercih ediyorsunuz ve kişiliğiniz rahat ve açık olarak tanımlanıyor. İnsanlar sizi genellikle cana yakın ve arkadaş canlısı olarak görüyor.