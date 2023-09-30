Bu resimde gördüğünüz ilk hayvan iç dünyanıza ışık tutuyor

ÖNCE ASLAN AİLESİNİ GÖRDÜYSENİZ;

Önce aslanları gördüyseniz, uzun süredir taşıdığınız tüm sorumluluklarla başa çıkmakta zorlanıyorsunuz demektir. Her şeyi halletmeye, herkese göz kulak olmaya o kadar alışmışsınız ki kendinizi unutmaya başlamışsınız.

Aileniz ve arkadaşlarınız inanılmaz derecede dayanıklı olduğunuzu ve her şeyin üstesinden gelebileceğinizi düşünüyor ancak siz, sınırda olduğunuzu ve en küçük şeyin bardağı taşıran son damla olabileceğini hissediyorsunuz. Ara sıra biraz bencil olmanın yanlış bir yanı yoktur ve belki de kendinizi şımartıp yeniden şarj olmanın zamanı gelmiştir.