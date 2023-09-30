Bu resimde gördüğünüz ilk hayvan iç dünyanıza ışık tutuyor
Bazen ne hissettiğimizi bilmek, dünyanın en zor şeyi olabilir. Kendimize karşı dürüst olmak her zaman kolay olmasa da aslında içten içe, neler olduğunu biliriz. Bu bastırılmış düşünceler bazen bir resimde fark ettiğimiz ilk detayla bazen de beklenmedik yollarla kendini gösterebilir.
- 1
Bu resimde ilk gördüğünüz hayvan hangisi oldu? Cevabı verdiğinize göre analizlere geçebiliriz.
Not: Test tamamen eğlence amaçlıdır. Bilimsel verilere dayanmaz.
- 2
ÖNCE PANTERİ GÖRDÜYSENİZ;
İlk panteri fark ettiyseniz stresinizin en büyük nedeni romantik ilişkinizdir. Sevdiğiniz kişiyle bağınızı kaybettiğinizi hissediyorsunuz ve bazen ilişkinizin nereye gittiğinden bile emin olamıyorsunuz. İlişkinize yeni başladığınızda nasıl hissettiğinize dair anıları geri getirin; belki de yapmanız gereken tek şey, sizi rahatsız eden şey hakkında konuşmaktır. İletişim genellikle kişisel sorunları çözmenin anahtarıdır.
- 3
ÖNCE ASLAN AİLESİNİ GÖRDÜYSENİZ;
Önce aslanları gördüyseniz, uzun süredir taşıdığınız tüm sorumluluklarla başa çıkmakta zorlanıyorsunuz demektir. Her şeyi halletmeye, herkese göz kulak olmaya o kadar alışmışsınız ki kendinizi unutmaya başlamışsınız.
Aileniz ve arkadaşlarınız inanılmaz derecede dayanıklı olduğunuzu ve her şeyin üstesinden gelebileceğinizi düşünüyor ancak siz, sınırda olduğunuzu ve en küçük şeyin bardağı taşıran son damla olabileceğini hissediyorsunuz. Ara sıra biraz bencil olmanın yanlış bir yanı yoktur ve belki de kendinizi şımartıp yeniden şarj olmanın zamanı gelmiştir.
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- 4
ÖNCE ZEBRALARI GÖRDÜYSENİZ;
İlk gördüğünüz hayvanlar zebralar ise en büyük endişeniz kendi sağlığınız veya ailenizden birinin sağlığıdır. Sağlık konusunda biraz endişelenmek aslında iyi bir şey çünkü bizi daha sağlıklı bir yaşam tarzına teşvik eder ancak büyük bir kaygıya dönüşürse ciddi bir sorun haline gelebilir. Kontrol edemeyeceğiniz, değiştiremeyeceğiniz bir şey için endişelenmenize gerek yok; hayatınızı sağlıklı bir seviyede tutun ve yaşamın tadını çıkarın.
- 5
ÖNCE ZÜRAFALARI GÖRDÜYSENİZ;
Eğer zürafalar ilk gördüğünüz hayvanlarsa, işinizle ilgili endişeleriniz var ve maddi açıdan kendinizi çok güvensiz hissediyorsunuz demektir. Ne yazık ki, günümüzde pek çok insan iş yerinde uzun vadeli baskıyla uğraşmak zorunda kalıyor ve ekonomi kötüye gittiğinde iş piyasası daha rekabetçi hale geldiğinden bu durum daha da zorlaşıyor.
Öte yandan teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki hepimiz ona ayak uydurmak için sürekli yeni bir şeyler öğrenmek zorunda kalıyoruz. İşinizin değişmesi gerektiğini ve bazı yeni beceriler kazanmanızın zaman geldiğini hissediyorsanız, kendinize karşı dürüst olun, eksiklerinizi bulun ve onlar üzerinde çalışın.
- 6
ÖNCE MAVİ KUŞU GÖRDÜYSENİZ;
İlk fark ettiğiniz şey mavi kuşsa, kendinizi biraz kaybolmuş ve yalnız hissediyor olabilirsiniz. Modern toplumda çoğunlukla mesajlaşma, e-postalar ve paylaşılan fotoğraflar aracılığıyla iletişim kurarız. Bu harika olabilir ancak birçok insan sanal iletişime o kadar alışkın ki birisiyle gerçek düzlemde konuşurken kendilerini rahat hissetmezler. Hatta kendilerini izole edilmiş bile hissedebilirler ve daha kötüsü bunu nasıl aşacaklarını bile bilmezler.
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- 7
İLK ÖNCE İK KUŞU GÖRDÜYSENİZ;
İlk önce iki kuşu gördüyseniz kendinizi biraz yalnız hissediyor olabilirsiniz. Birisiyle duygularınız hakkında konuşmak istiyorsunuz ama kendinizi rahat hissetmiyorsunuz çünkü duygularınızın önemsiz olduğunu düşünüyorsunuz. Duygularınızı bastırmayın ve arkadaşlarınıza ve ailenize güvenin; eğer düşünceleriniz sizi rahatsız ediyorsa, bu yeterince önemlidir. Her zaman çok bağımsız bir insan olduğunuz için çevreniz, yardıma ihtiyacınız olduğunu anlamayabilir. Unutmayın, duyguları paylaşmak zayıflık anlamına gelmez.
Kaynak: BrightSide