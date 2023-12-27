Bu resimde gördüğünüz ilk hayvan duygularınızı açığa çıkarıyor!

Eğer önce aslan ailesini gördüyseniz; büyük ihtimalle taşıdığınız ağır sorumluluklarla başa çıkmak konusunda zorlanıyorsunuz demektir. Hayatı herkesin beklentilerine cevap vermek ve sürekli yardımcı olmakla geçirirken, kendinizi adeta unutmuşsunuz gibi hissedebilirsiniz. Çevrenizdeki aile ve dostlar, sizin olağanüstü güçlü olduğunuzu düşünüyor olabilirler ancak siz, aslında son derece yıpranmış hissediyor olabilirsiniz. Belki de artık dayanma sınırınıza geldiğinizi ve en ufak bir şeyin bile taşıyıcı çubuğu kırabileceğini fark etmeye başladınız. Zaman zaman kendinizi düşünmek ve biraz bencil olmak, hakkınızda yanlış bir şey yapmak anlamına gelmez. Belki de şımartılmak ve enerjinizi yenilemek için kendinize biraz zaman ayırmanın tam zamanıdır.