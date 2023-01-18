HENÜZ O ANI GÖREN OLMADI
Dokuzuncu damlanın düşmeyeceğini bilmek hayal kırıklığı yaratsa da perde düşüşü yine de yeni içgörüler sağlıyordu. Sekizinci damlanın gövdesi bükülüyor ve kırılıyordu. Hızlandırılmış görüntü, dokuzuncu damlanın inişinin hızlandığını ortaya koyuyordu ve tarihte bir damla damlanın sona ermesine tanık olan ilk kişi olma hedefi hala vardı.
Perde düşürme deneyi 1930'da başladığından beri, hiç kimse perdenin gerçekten düştüğünü görmedi. Profesör Parnell ve Mainstone, damlaların tarihini biliyorlardı, çünkü damla bir gün takılıp ertesi gün düşmüştü.
2000 yılında sekizinci düşüşü yakalamak için bir bilgisayar ve kamera kuruldu ancak zamanlanmış bir elektrik kesintisi düşüşün kaydedilmesini engelledi. Dokuzuncu damla aslında düşmeyecek olsa da, dokuzuncu damlanın tam olarak ne zaman ineceği konusunda dünyanın dört bir yanından büyük bir ilgi vardı. Yaklaşık 158 ülkeden 31.335 kişi canlı bir video akışını izlemek için kaydoldu.