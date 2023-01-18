İLK DAMLANIN DÜŞMESİ 8 YIL SÜRDÜ

Deneyin yaratıcısı ve ilk koruyucusu, Queensland Üniversitesi'ndeki ilk fizik profesörü olan Profesör Thomas Parnell'di. 1927'de, var olduğu bilinen en kalın sıvı olan ziftin viskozitesini göstermek için deneyi kurdu. Profesör Parnell biraz zift ısıtıp cam bir huniye döktü ve üç yıl soğumaya bıraktı. Ekim 1930'da huninin dibi kesildi ve zift akmaya başladı.

İlk damlanın düşmesi sekiz yıl sürdü. Sonraki beş damlanın her birinin düşmesi yedi ila dokuz yıl sürdü ve altıncı damla Nisan 1979'da düştü. Yedinci damla, altıncı düşüşten dokuz yıl sonra, Temmuz 1988'de düştü ve görünüşe göre perde düşürme deneyi, sunabileceği her şeyi ortaya çıkarmıştı.