Bu peynir dünyanın en tehlikeli peyniri: Satılması bile yasak!

PEYNİR ÇÜRÜYÜYENE KADAR MAYALANDIRILIYOR

Ancak binlerce yıldır tüketilmesine rağmen "Casu Marzu" 2009 yılından beri dünyanın en tehlikeli peyniri olarak Guinness Rekolar Kitabı'na girdi. Kokuşmuş peynir anlamına gelen "Casu Marzu" koyun sütünün çürüyüne kadar mayalandırılmasıyla elde ediliyor.