En çok Van ve Erzurum bölgelerinde görülen Işgın otu, doğal şifa kaynaklarının başında gelmektedir. Diğer adıyla "yayla muzu" olarak bilinen bu ot, kanser, mide hastalıkları, kabızlık, diyabet, tansiyon gibi rahatsızlıklarda tedavi edici ya da tedaviye destek olarak kullanılıyor.