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Bu otun faydaları saymakla bitmiyor! Kanserden mide hastalıklarına, kabızdan gribe her derde deva!

Sağlık için faydaları saymakla bitmeyen şifalı ışgın otu, aktarlarda neredeyse yok satıyor. Kanser, tansiyon, kabızlık, diyabetin yanında daha birçok hastalığın şifası bu otta!

Giriş: 06.11.2022 - 22:00 | Güncelleme: ABONE OL

  • En çok Van ve Erzurum bölgelerinde görülen Işgın otu, doğal şifa kaynaklarının başında gelmektedir. Diğer adıyla "yayla muzu" olarak bilinen bu ot, kanser, mide hastalıkları, kabızlık, diyabet, tansiyon gibi rahatsızlıklarda tedavi edici ya da tedaviye destek olarak kullanılıyor.

  • IŞGIN OTU FAYDALARI NELERDİR?

    Işgın otunun bilinen faydaları şu şekildedir;

    Hücre yeniliyor,

    Kanser, lösemi tedavisini destekliyor,

    İlaç olarak kullanılıyor,

    Mide rahatlatıyor,

    Sindirimi kolaylaştırıyor,

    Afrodizyak özelliği var,

    Kabıza, hemoroide, ülsere iyi geliyor,

    Astıma olumlu etkileri var,

    Grip, uykusuzluk ve strese iyi geliyor,

    Kolestrolü düşürüyor,

    Bağışıklığı güçlendiriyor,

    C vitamini, A,B1,B2, E ve K vitamini barındırıyor,

    Cildi yeniliyor,

    Kırışıklık gideriyor,

    Hamilelik lekelerine iyi geliyor,

     

    Yorgunluğu azaltıyor.

  • IŞGIN OTU NASIL TÜKETİLİR?

    Taze olarak tüketilebilen ışgın otu, tercih edilirse pişirilebilir. Örneğin omletlerinizde, yumurtalı tariflerinizde kullanabilirsiniz. Kaynatarak suyunu içebilirsiniz. Otun kurusunu yoğurt ile karıştırarak cilde sürebilirsiniz.

  • IŞGIN OTU ZARARLARI VAR MI?

    Böbrek ya da karaciğer hastalığı olan kişiler ışkın otu tüketmemelidir. Kalsiyum, demir ve magnezyum gibi mineraller içermesi bakımından hamileler için çok faydalı olsa da hamilelerin ve emziren annelerin ışgın otunu  tüketmeden önce doktora danışmaları önerilir.

  • IŞGIN OTU BESİN DEĞERİ

    Miktar: 100 gram

    Kalori (kcal): 21

    Yağ (g): 0.2

    Karbonhidrat (g): 4.5

     

    Protein (g): 0.9

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