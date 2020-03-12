12 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bu okulu bitiren öğrencilere iş teklifi yağıyor - AFYONKARAHİSAR
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Öğrencilerin yemek yapmalarından görüntü- Hüdai Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Osman Gönülseven konuşması- Hüdai Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü şefi Fehmi Özkan'ın konuşması- Öğrencilerin konuşması- Öğrenci ve ödüllerinden görüntü
Bu okulu bitiren öğrencilere iş teklifi yağıyor- Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Hüdai Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mutfak bölümü öğrencileri, girdikleri yarışmalarda elde ettikleri başarılarla birçok otelden iş teklifi alıyor- Okul Müdürü Osman Gönülseven:-"Geçen yıl mezun ettiğimiz öğrencilerimizin yüzde 70'i çeşitli otellerde istihdam edilmiş durumda. Bu yıl da aldığımız tekliflere baktığımızda neredeyse yüzde 100 oranında istihdam garantisi verebileceğimiz bir noktaya geldik" Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Hüdai Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mutfak bölümü öğrencileri, girdikleri yarışmalarda elde ettikleri başarılar nedeniyle birçok otelden iş teklifi alıyor.Okul öğrencileri, Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) tarafından, 7-8 Mart tarihlerinde Manavgat'ta düzenlenen "Gastro Manavgat 2020" yarışmasında 2 birincilik ile ikincilik elde etti.Hüdai Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Osman Gönülseven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin başarısından dolayı gurur duyduklarını söyledi.Okul öğrencilerinin son yıllarda girdiği yarışmalarda elde ettikleri başarılara değinen Gönülseven, "Geçen yıl mezun ettiğimiz öğrencilerimizin yüzde 70'i çeşitli otellerce istihdam edilmiş durumda. Bu yıl da aldığımız tekliflere baktığımızda neredeyse yüzde 100 oranında istihdam garantisi verebileceğimiz bir noktaya geldik. Okulumuzu tercih eden öğrencilerimiz, kesinlikle istihdam garantilidir. Liseyi bitirir bitirmez bir iş sahibi olacaklar." dedi.Turizmin gelişmesine okul olarak önemli bir katkı sunduklarını aktaran Gönülseven, ilçede bir uygulama oteli açılması gerektiğini vurguladı.- "Gastronomi şehrimizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz"Hüdai Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü şefi Fehmi Özkan da öğrencilerin ufkunu açmak adına bütün organizasyonlarda yer almaya çalıştıklarını kaydetti.Öğrencilerinin, Türkiye'nin değişik kentlerinde düzenlenen yarışmalara katıldıklarını belirten Özkan, şöyle devam etti:"Manavgat’ta düzenlenen liseler arası yarışmaya 3 ekip olarak katıldık. Öğrencilerimizi çeşitli yemek demolarıyla en iyi şekilde yarışmaya hazırladık. Yarışma sonucunda iki ekibimiz kendi alanlarında birincilik kupası ile 6 altın madalya aldı. Bunun yanında bir de ikincilik kupası alarak okulumuza 3 kupayla döndük. Öğrencilerimize bu eğitimleri vermemizdeki en büyük amaç bölgemizin özellikle termal turizm potansiyeli açısından önemli olmasıdır. Ayrıca, Unesco tarafından gastronomi şehri olarak tescillenen şehrimizi, okulumuza yakışır bir şekilde temsil etmenin gururunu yaşıyoruz."Özkan, turizm kenti olan Sandıklı'dan Türk mutfağını iyi bilen aşçılar yetiştirerek, Avrupa'ya göndermeyi hedeflediklerini aktardı.Okul öğrencileri de elde ettikleri başarılardan dolayı aldıkları iş tekliflerinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.
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