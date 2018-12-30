Bu okulda anneler ders veriyor

Kenan Taşkın'ın haberine göre Trabzon'un Arsin ilçesi Yenimahalle'de bulunan Cumhuriyet İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilere haftanın bir günü anneleri tarafından ders veriliyor. 2-A sınıfı öğretmeni Derya Susam'ın önerisiyle okul idaresinin, velilerin, öğrencilerle daha ilgili olması, öğretmenleri de daha iyi anlaması amacıyla "Öğretmenim Annem" uygulaması başlatıldı. Çoğu ev kadını olan veliler, dönüşümlü olarak haftada bir ders çocuklarının sınıfına girip ders anlatıyor, bazen de kitap okuyor.
13 yıllık öğretmen Derya Susam, velileri eğitimin içine katabilmek adına aklına böyle bir fikir geldiğini belirterek "Rutinin dışına çıkmak istedik. Velilerime bir ders saati de olsa çocuklarıyla buluşma imkanı sağlamak istedim. Bu şekilde hem bizim ders içinde yaşadığımız zorlukları görsünler istedim ayrıca kendileri de çoğunlukla ev hanımı. Bu duyguyu yaşamalarını istedim" dedi.
Kızı Ebrar'ın okuduğu sınıfta derse giren 2 çocuk annesi Fatma Aydın da "Öğretmenimiz bu fikri söylediğinde öcne çekindik, heyecanlandık. Ama çocuklarımız çok heyecanlandı. Onların gözündeki mutluluğu gördük. Çocuklar 'Benim anneme ne zaman sıra gelecek' diye öğretmenimizi sorulara boğdu. Bunu yaparken öğretmenlerimizin nasıl zorluklar yaşadıklarını da gördük. Biz evde iki çocukla uğraşamazken onlar burada 20 çocukla uğraşıyorlar. Bu uygulama için öğretmenimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
Öğrenciler de "Annelerimiz ders anlatınca çok mutlu oluyoruz. Onlara sıra gelmesini dört gözle bekliyoruz. Onlar da çok heyecanlanıyor, biz de çok heyecanlanıyoruz" dediler.
Okul müdürü Yusuf Akbaş ise amaçlarının velileri öğrencileriyle daha ilgili hale getirmek olduğunu belirterek, "Sene başındaki toplantımızda veliyi ne kadar eğitimin içine katarsak veli ne kadar işin içine girerse başarı oranının o kadar artacağını söyledim. Bu uygulamayı sene başından beri yapıyoruz, çok verim aldık. sene sonuna kadar devam ettireceğiz. İnşallah yayabilirsek diğer sınıflara da yaymayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
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