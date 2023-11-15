Bu nesnelerden hangisinin gerçek hangisinin pasta olduğunu anlayabilir misiniz?
Bir pastacı olan Marian Sarkisian, o kadar gerçekçi pastalar yapıyor ki bir nesnenin gerçek mi olup olmadığını anlamak için epeyce incelemek gerekiyor. Instagram ve Tiktok'tan paylaşımlar yapan Sarkisian, her şeyi 'pastalaştırıyor'.
Giriş: 15.11.2023 - 11:17 Güncelleme: 15.11.2023 - 11:17
- 1
Bu gerçek bir içecek mi yoksa pasta mı?
- 2
Evet, bu da bir pasta!
- 3
İçlerinden bir tanesi pasta ama hangisi?
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- 4
Gözü keskin olanlar buldu bile!
- 5
Bu ayakkabılar gerçek mi değil mi?
- 6
Sadece öndeki ayakkabı bir pasta.
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- 7
Lezzetli bir akşam yemeği... ama gerçek mi?
- 8
Hayır! Bu da bir pasta.
- 9
Hangisi gerçek, patates mi avokado mu?
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- 10
Avokado diyenler kazandı.
Kaynak: Marian Sarkisian Instagram
Haberi Hazırlayan: Başak Kanık