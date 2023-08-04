Bu nesnelerden hangisi kek hangisi gerçek?
Instagram'da geniş bir takipçi kitlesi olan The Bakeking isimli bir hesap o kadar gerçekçi kekler yapıyor ki görenleri şaşırtıyor. Peki siz hangisi kek hangisi gerçek bir nesne ayırt edebilecek misiniz? İşte, detaylar...
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Hangi elma aslında kekten yapılmış? Cevap sonraki sayfada.
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Hangisi gerçek hangisi kek? Cevap sonraki sayfada.
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Burada iki tane muz aslında bir kek ama hangisi? Cevap sonraki sayfada.
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Hangisi gerçek elma? Cevap sonraki sayfada.
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Bu lezzetli tabağın bir kısmı aslında kek! Bulabildiniz mi? Cevap sonraki sayfada.
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Bu ayakkabılar gerçek mi değil mi? Cevap sonraki sayfada.
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Bu tuvalet kağıdı gerçek mi? Cevap sonraki sayfada.
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Çok lezzetli gözüküyor ama gerçek mi bilemeyiz! Cevap sonraki sayfada.
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Gerçek mi değil mi? Cevap sonraki sayfada.
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Gerçek mi değil mi? Cevap sonraki sayfada.
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