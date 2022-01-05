Bu nasıl baba! Dürümden çıktı

Hatay'ın Erzin ilçesinde, oğluna döner arasında uyuşturucu gönderen baba gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine şüpheli M.Ş.'nin oğluna kuryeyle gönderdiği pakette arama yaptı. Polis, lavaş ekmeğe sarılı et döner dürüm arasına gizlenmiş 1.7 gram eroin buldu.

Gözaltına alınan M.Ş., işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.