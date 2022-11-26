Bu müzede 250 bin bitki ve hayvan örneği bulunuyor

MODERN PROJE
Uluslararası standartlarda bir müze hazırladıklarını belirten Biyoçeşitlilik Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Gültekin, şunları kaydetti:
"Atatürk Üniversitesi'nin bilimsel birikimini, bilimsel koleksiyonlarını bir araya getirerek araştırma merkezi ve müzenin birlikte işletileceği modern bir proje gerçekleştirip, bilimin toplumla paylaşıldığı bir platform oluşturmak ana hedefimiz. Müze bünyesinde Atatürk Üniversitesi'nin 65 yıllık geçmişine dayalı, bizim de özel çalışma ve gayretlerimizle bir araya getirdiğimiz 10 bin tür ve 250 bin örnekten oluşan biyoçeşitlilik koleksiyonu mevcut.