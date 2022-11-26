Bu müzede 250 bin bitki ve hayvan örneği bulunuyor

Birçok hocamız var bu şekilde bu konuda araştırma yapan. Bunu daha da geliştirilerek bilim kültürü oluşturulması bu müzenin en önemli misyonlarından biri. Aslında genç taksonomistleri yetiştirmek için oluşturduğumuz bir araştırma merkezi. Nihai hedefimiz bu anlamda Türkiye'nin biyoçeşitlilik unsurlarını, türlerini belirleyip koruma altına alıp genetik materyale sahip çıkmak. Çünkü bunlar çok hızlı bir şekilde yok olmakta. Günümüzde şu unda belki de insanlık tarihinin en korkunç seviyede türlerin kaybı söz konusu.