Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Bu müzede 250 bin bitki ve hayvan örneği bulunuyor

Erzurum Atatürk Üniversitesi'nin vizyon projeleri kapsamında yer alan 'Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi' kuruluyor. 65 milyon yıl önce yaşamış dinozor replika koleksiyonların yanı sıra milimetrenin 4'te 1'inden küçük, sadece mikroskopla görülebilen türlerin de yer aldığı müzede araştırmacılar için hazırlanan binlerce bitki ve hayvan örneklerinin özenle korunduğu laboratuvarlara şifre ile giriliyor

Giriş: 26.11.2022 - 11:21 | Güncelleme: ABONE OL
DHA

  • Atatürk Üniversitesi Kampüsü'nde Biyoçeşitlilik Uygulama Araştırma Merkezi'nde yaklaşık 5 bin metrekare kapalı alana sahip 'Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi'nin kurulumu çalışmaları devam ediyor. DHA'nın haberine göre bünyesinde yaklaşık 10 bin tür ve 250 bin örnekten (bitki, böcek, kuş, balık, memeli hayvan ve fosil) oluşan koleksiyon bulunan müzede lantae (bitki) biyoçeşitlilik ve animalia (hayvan) biyoçeşitlilik laboratuvarlarında binlerce örnek yer alıyor.

     

  • Bu laboratuvarlara araştırmacılar, yönetimin belirlediği şifre ile girip çalışma yapabiliyor. 65 milyon yıl önce yaşamış dinozor replika koleksiyonların yanı sıra milimetrenin 4'te 1'inden küçük, sadece mikroskopla görülebilen türler de bulunan müzede çalışmalar 'Korumak için tanımak gerekir' mottosuyla tür ve örnek açısından Türkiye'nin en zengin müzesi olma konumundaki 'Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi'nin tamamlanmasına yönelik çalışmalar hızla sürdürülüyor.

  • MODERN PROJE

    Uluslararası standartlarda bir müze hazırladıklarını belirten Biyoçeşitlilik Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Gültekin, şunları kaydetti:

    "Atatürk Üniversitesi'nin bilimsel birikimini, bilimsel koleksiyonlarını bir araya getirerek araştırma merkezi ve müzenin birlikte işletileceği modern bir proje gerçekleştirip, bilimin toplumla paylaşıldığı bir platform oluşturmak ana hedefimiz. Müze bünyesinde Atatürk Üniversitesi'nin 65 yıllık geçmişine dayalı, bizim de özel çalışma ve gayretlerimizle bir araya getirdiğimiz 10 bin tür ve 250 bin örnekten oluşan biyoçeşitlilik koleksiyonu mevcut.

  • Türkiye'deki ulusal biyoçeşitlilik raporlarına baktığımızda yaklaşık 31 bin türe tekabül etmekte. Biz şu anda Türkiye'nin ulusal biyoçeşitlilik koleksiyonunun üçte birine sahip durumdayız. Ana hedefimiz ülkemizin bu anlamdaki biyolojik varlıklarını ortaya çıkarıp, topluma tanıtıp ve korunması gerekliliğini göstermek. Müzemizin bir mottosu var, 'Korumak için tanımak gerekir' diye. Buradan yola çıkarak türlerin tanımlanması, isimlendirilmesi, bilime ve topluma kazandırılarak korunması esas hedefimiz."

  • DİNAZOR İSKELET KOLEKSİYONLARI

    Dinozor replika iskelet koleksiyonlarının da müzede yer almasıyla ilgili bilgi veren Gültekin, "Bu hayvanlar Anadolu coğrafyasında yaşamamış dolayısıyla başka kıtalara ait örnekler, bunlar majör hayvanlar. 65 milyon yıl önce nesilleri tükenmiş. 1 milimetrenin 4'te 1'inden küçük canlılar da var koleksiyonumuzda. Bunları elbette ki topluma, genç nesillere doğa ve türleri tanıtma anlamında etkileyici olması açısından hazırlatmış durumdayız. Sergimizde ağırlıklı olarak böcek koleksiyonları yer almakta.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.