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Bu meyveyi yedikten sonra kabuğunu çöpe atmayın! Sedef hastalığına iyi geliyor, siğilleri yok ediyor!

Yediğimiz meyvelerin kabuklarında da şifa olduğunu biliyor muydunuz? Birçok meyvenin kabuğu hastalıklara şifa oluyor, cilt sorunlarını yok ediyor. İşte neredeyse her evde bulunan fakat yenilince kabuğu çöpe atılan, şifalı meyve...

Giriş: 31.10.2022 - 11:51 | Güncelleme: ABONE OL

  • Hem yetişkinlerin hem de çocukların severek tükettiği sağlıklı meyvelerden biri olan muzun kabuğunun da şifa deposu olduğunu biliyor muydunuz? Muzun kendisi kadar kabuğunun da içeriğinde bulunan bileşenler insan sağlığında pek çok soruna doğal çözüm oluyor. 

  • MUZ KABUĞUNUN FAYDALARI NEDİR?

    Muz kabuğunun bilinen faydaları şu şekildedir;

    Akne ve sivilceleri kurutur,

    Dişleri beyazlatır,

    Cilt lekelerini yok eder,

    Böcek ve sivrisinek ısırıklarında kızarma ve kaşıntıyı giderir,

    Göz altı morlukları için kullanılır,

    Baş ağrısına iyi gelir,

    Sedef hastalığını tedavi etme yönünde oldukça etkilidir,

    Siğilleri azaltır,

    Nasır ve topuk dikeni tedavisinde kullanılabilir.

  • MUZ KABUĞUNUN CİLDE FAYDALARI NEDİR?

    Muzun kabuğu cildin dostudur. İltihapları keser ve sorunlu ciltlerde kullanılabilir. Güneş lekelerinizi yok ederken bir yandan da sivilce ve akne sorunlarınızla savaşır. Temiz cildinize direkt olarak uygulayabileceğiniz muz kabguğunu 5 dakika boyunca masaj yaparajk yüzünüze uygulayabilirsiniz. Haftada 2 ya da 3 kez bu yöntemle cildinizi nemlendirebilirsiniz. Uygulamadan sonra yüzünüzü yıkamayı unutmayın.

  • MUZ KABUĞUNUN DİZLERE FAYDASI VAR MI?

    Ağrı kesici özelliği bulunan muz kabuğu, ağrıyan diz bölgelerine masaj yaparak uygulandığında işe yarayacaktır.

     

  • MUZ KABUĞUNUN ZARARLARI VAR MIDIR?

    Muz kabuğunun kullanımının bilinen bir zararı bulunmamaktadır.

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