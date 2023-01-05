Bu meslekler hem çok ilginç hem de çok tehlikeli! Tek bir hata ölümle bitebilir

VOLKANOLOG

14 Ocak 1993'te Stanley Williams, uykuda olduğuna inandığı bir Kolombiya yanardağı olan Galeras'tan örnekler topluyordu. Yanardağ aniden ve şiddetli bir şekilde patlayarak altı bilim insanı ve üç turisti öldürdü.

Williams, "Kraterdeki arkadaşlarım bin derecede santigratta buharlaştı, küçük parçacıklara bölündü" diye hatırlıyor. "Bir anda, Galeras hiçbir şey yapmamaktan çığlık atmaya, kükremeye, yeri sallamaya ve her yöne taş fırlatmaya geçti."