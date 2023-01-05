Bu meslekler hem çok ilginç hem de çok tehlikeli! Tek bir hata ölümle bitebilir

TEHLİKELİ MADDE DALGICI
Kanalizasyonda yüzmek, göllerden ölü bedenleri çıkarmak ve nükleer reaktörlere dalmak, tehlikeli madde dalgıçlarının işidir. Koruyucu kıyafetler giyseler de bu her zaman yeterli değildir. Özel Operasyonlar Direktörü Alan Humphrey'e göre, herkes zaman zaman koruyucu elbisede sızdırma yaşıyordu.
Humphrey, asıl tehlikeli olanın maddeler değil, dalışın kendisi olduğunu söylüyor. Birkaç yıl önce Humphrey'in ekibi, batık bir denizaltının etrafında asılı duran asbest ve kimyasallardan numune alıyorlardı.
İki yardımcı dalgıç, denizaltının makine dairesine girdi ve bir anda görüşleri sıfıra indi. Neredeyse çıkış yolunu bulamayan dalgıçlar ölümden döndü. Humphrey, "Bu, kapalı alanlara giriş ve çıkış prosedürlerimizi gözden geçirmek için bir uyandırma çağrısıydı" diyor.
Kaynak: Science Focus