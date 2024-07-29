Bu köyü 523 yıldır, yılda 1 gün kadınlar yönetiyor

"ATALARIMIZ SAVAŞA GİTTİĞİNDE YÖNETİMİ KADINLARA VERİRMİŞ"

Mahallenin Osmanlı köyü olduğunu belirten Çalışkan, "Abdal Mehmet Dede tarafından kurulmuş. Atalarımızdan geliyor, bu adetimiz. Savaş zamanında dedelerimiz savaşa gittiğinde köyde kadınlara idareyi verirlermiş. Onlar da savaşta ihtiyaç olan gıda malzemelerini temin ederlermiş. O şekilde bir gelenek oldu" diye konuştu.