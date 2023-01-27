Bu kez Rusya Elçiliği önü: Danimarka'da bir Kuran-ı Kerim provokasyonu daha - Dünya haberleri

AA / HABERTURK.COM

Rusya’nın Danimarka’daki büyükelçiliği önünde kimliği açıklanmayan bir kişinin Kur’an-ı Kerim yaktığı bildirildi.

Rusya’nın Kopenhag Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, konsolosluk şubesi önü de dahil Kopenhag’da Müslümanların kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’in yakıldığı bir dizi eylemin gerçekleştirildiği belirtildi.

İnananların duygularıyla alenen alay edilen eylemlere Danimarka makamlarının göz yumduğu kaydedilen açıklamada, "(Bu eylemler) ifade özgürlüğü ve demokrasinin bir tezahürü değil, dinler arası nefreti ve medeniyetler arası çatışmayı körüklemek için hesaplanmış kaba ve cahilce bir provokasyondur." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bu tür "maskaralıklara" yönelik fırsatların tamamen ortadan kaldırılması ve organizatörlerin sorumlu tutulması gerektiği kaydedildi.

"BU İSLAMOFOBİ"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının "İslamofobik bir eylem" olduğunu belirterek, "Bu, sadece İslam, Hristiyan ve küresel din dünyasının değil, aklı başında normal olan her bir kişinin sorunudur. Bu, ilk önce özgürlük ve demokrasiyi din olarak benimseyen Batılı insanın sorunudur" açıklamasını yapmıştı.

Fotoğraf: AA

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