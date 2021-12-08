Bu kez 'Omicron' ile dolandırıyorlar!

2020 yılında, Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’na aitmiş izlenimi veren sahte bir mobil uygulamayla siber dolandırıcıların Türk vatandaşlarını kandırmaya çalıştığı tespit edilmişti. Her aileye 1498 TL devlet desteğinde bulunulacağını öne süren siber hırsızlar, aslında yardım etmeye değil, telefon kullanıcılarının kredi kartı bilgilerine ulaşmaya çalışıyordu.
Pandemi sürecinde üniversiteleri, araştırma laboratuvarlarını, aşı sırası bekleyen insanları, sağlık otoritelerini hedef alan saldırılar düzenleyen siber suçluların şimdi de Omicron üzerinden insanları kandırmaya çalıştığı belirlendi.
RESMİ KURUM KİMLİĞİNE BÜRÜNÜYORLAR
İngiliz tüketici koruyucusu Which’e dayandırılarak paylaşılan bilgilere göre; dolandırıcılar bu kez Birleşik Krallık'ın ulusal sağlık hizmeti sağlayıcısı olan National Health Service (NHS) kimliğine bürünüyor.
Potansiyel mağdurlara, yakın zamanda İngiliz hükümeti tarafından getirilen pandemiyle ilgili kısıtlamalardan kaçınmalarına yardımcı olacak “Ücretsiz Omicron PCR testi” alma şansı sunuluyor.
E-posta ayrıca aldatıcı bir şekilde, yeni varyantın önceki Covid-19 varyantları için kullanılan test kitleri tarafından tespit edilemediğini ve bu amaçla yeni bir test kitinin geliştirildiğini iddia ediyor.
HEDEF KİMLİK BİLGİLERİNE ULAŞMAK
Aslında, e-postanın birden çok sürümü değiştirilerek gönderiliyor. Bunlardan biri bir bağlantı içerirken, diğerinde bağlantıya bir butonla erişiliyor. Her iki senaryoda da, tam adınızı, doğum tarihinizi, adresinizi, cep telefonunuzu ve e-posta adresinizi isteyen bir formu doldurmanızı gerektiren sahte bir taklitçi NHS web sitesine yönlendiriliyorsunuz.
Temel olarak bu formla bir dolandırıcı, kimlik hırsızlığı ve kurbanın mali durumunu bozmak için gerekli tüm bilgileri elde etmiş oluyor. Testin reklamını ücretsizmiş gibi yaparken, web sitesi 1.24 sterlin (1.64 ABD Doları) teslimat ücreti talep ediyor.
Önlem olarak, annenizin kızlık soyadını bir güvenlik sorusu olarak belirtme seçeneği sunuyor (kullanıcıların çevrimiçi hesaplarını güvence altına almalarına yardımcı olmak için hâlâ yaygın olarak kullanılan bir sorudur). Bir mağdurun kandırılması ve formu doldurması durumunda, dolandırıcılara kimlik hırsızlığı ve sahtekarlık yapmak için etkili bir plan sunmuş oluyorlar.
NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
ESET uzmanları benzer dolandırıcılıklara kurban gitmemek için aşağıdaki adımların izlenmesini öneriyor:
- Resmi bir kurumdan olduğunu iddia eden bir e-posta aldıysanız, kurumun web sitesini kontrol edin.
- Bu iletiyi gerçekten gönderip göndermediklerini doğrulamak için resmi iletişim bilgilerini kullanarak onlarla iletişim kurun.
- Bilmediğiniz ve bağımsız olarak doğrulayamadığınız bir kaynaktan gelen, istenmeyen bir e-postayla aldığınız bağlantılara tıklamayın veya dosyaları indirmeyin.
- En azından en önemli çevrimiçi hesaplarınızda iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) ve kimlik avı korumasına sahip saygın bir çok katmanlı güvenlik yazılımı kullanın.
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