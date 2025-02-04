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        Haberler Gündem Bu kez doktorlar yumruklaştı!

        Bu kez doktorlar yumruklaştı!

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde doktorlar otopark nedeniyle kavga etti, yumruk atan bir doktor tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 19:36 Güncelleme: 04.02.2025 - 19:36
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        Bu kez doktorlar yumruklaştı!
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        Bursa’nın İnegöl ilçesinde 2 doktor, hastane otoparkında park nedeniyle kavga etti. Dahiliye Uzmanı Dr. Zeki Y.’nin (53) burnunun kırıldığı kavganın ardından gözaltına alınan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Ferhat D. (32) tutuklandı.

        Olay dün saat 16.00 sıralarında İnegöl Devlet Hastanesi otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, otomobilini park ettiği yerden çıkaramayan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Ferhat D. ile yanındaki otomobilin sahibi Dahiliye Uzmanı Dr. Zeki Y. arasında tartışma çıktı.

        Tartışma bir anda kavgaya dönüşünce taraflar yumruklaştı. Yaşanan arbede sırasında Dr. Zeki Y.’nin burnu kırılırken, Dr. Ferhat D. de kolundan ve dudağından yaralandı. Hastane polisinin ayırdığı taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Dr. Ferhat D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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