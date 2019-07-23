23 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Siber güvenlik kuruluşu Eset’in araştırmacıları, daha önce belirlenmemiş bir arka kapı ile birlikte karanlık Ke3chang grubuna bağlı kötü amaçlı yazılım ailesinin yeni sürümlerini keşfetti. Yapılan araştırmalar, Çin’de konumlandığı düşünülen karanlık Ke3chang grubunun Avrupa ve Latin Amerika'daki diplomatları hedef aldığını ortaya çıkardı.
“Okrum” adı verilen bu yeni keşfedilen arka kapı, ilk olarak 2016 sonlarında ve 2017 yılı boyunca gözlemlendi. Bu kötü amaçlı yazılımın, Belçika, Slovakya, Brezilya, Şili ve Guatemala'daki diplomatik görevleri ve devlet kurumlarını hedef alındığı belirlendi.
GEÇMİŞİ 2015 YILINA KADAR GİDİYOR
Kuruluş, 2015 yılına dayanan araştırmalarda, Avrupa ülkelerinde birtakım yeni şüpheli faaliyetler belirledi. Saldırıların arkasındaki grubun Slovakya'ya özel bir ilgisi varmış gibi görünmekle birlikte; Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti ve bazı diğer ülkeler de bu durumdan etkilendi.
Araştırmacılar, bu saldırılarda kullanılan zararlı yazılımları analiz ederek bunların Ke3chang grubuyla ilişkilendirilmiş bilinen zararlı yazılım ailelerine ait olduklarını tespit etti ve bu yeni sürümlere Ketrican adını verdi.
2016 sonlarında araştırmacılar, 2015 yılında Ketrican arka kapıları tarafından hedef alınan Slovakya'daki aynı merkezlerin yeni ve daha önce bilinmeyen bir arka kapı tarafından yeniden hedeflendiğini keşfetti. Okrum olarak anılan bu arka kapı, 2017 yılı boyunca etkinliğini sürdürdü.
HALA AKTİFLER
Bulguları keşfeden ESET araştırmacısı Zuzana Hromcova, son durum ile ilgili olarak şunları söyledi:
"Okrum arka kapısının 2017 yılında bir araya getirilmiş bir Ketrican arka kapısı göndermek üzere kullanıldığını keşfettiğimizde parçaları birleştirmeye başladık. Bunun yanı sıra, Okrum zararlı yazılımından ve 2015 yılındaki Ketrican arka kapılarından etkilenen bazı diplomatik birimlerin aynı zamanda 2017 yılındaki Ketrican arka kapılarından da etkilendiğini gördük" ifadelerine yer verdi. Bu meşhur karanlık grup, 2019'da da aktif görünüyor; Mart ayında yeni bir Ketrican örneği tespit ettik."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!