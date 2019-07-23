Bu kez diplomatlara saldrıdılar!

Siber güvenlik kuruluşu Eset’in araştırmacıları, daha önce belirlenmemiş bir arka kapı ile birlikte karanlık Ke3chang grubuna bağlı kötü amaçlı yazılım ailesinin yeni sürümlerini keşfetti. Yapılan araştırmalar, Çin’de konumlandığı düşünülen karanlık Ke3chang grubunun Avrupa ve Latin Amerika'daki diplomatları hedef aldığını ortaya çıkardı.

“Okrum” adı verilen bu yeni keşfedilen arka kapı, ilk olarak 2016 sonlarında ve 2017 yılı boyunca gözlemlendi. Bu kötü amaçlı yazılımın, Belçika, Slovakya, Brezilya, Şili ve Guatemala'daki diplomatik görevleri ve devlet kurumlarını hedef alındığı belirlendi.

GEÇMİŞİ 2015 YILINA KADAR GİDİYOR

Kuruluş, 2015 yılına dayanan araştırmalarda, Avrupa ülkelerinde birtakım yeni şüpheli faaliyetler belirledi. Saldırıların arkasındaki grubun Slovakya'ya özel bir ilgisi varmış gibi görünmekle birlikte; Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti ve bazı diğer ülkeler de bu durumdan etkilendi.

Araştırmacılar, bu saldırılarda kullanılan zararlı yazılımları analiz ederek bunların Ke3chang grubuyla ilişkilendirilmiş bilinen zararlı yazılım ailelerine ait olduklarını tespit etti ve bu yeni sürümlere Ketrican adını verdi.

2016 sonlarında araştırmacılar, 2015 yılında Ketrican arka kapıları tarafından hedef alınan Slovakya'daki aynı merkezlerin yeni ve daha önce bilinmeyen bir arka kapı tarafından yeniden hedeflendiğini keşfetti. Okrum olarak anılan bu arka kapı, 2017 yılı boyunca etkinliğini sürdürdü.

HALA AKTİFLER

Bulguları keşfeden ESET araştırmacısı Zuzana Hromcova, son durum ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Okrum arka kapısının 2017 yılında bir araya getirilmiş bir Ketrican arka kapısı göndermek üzere kullanıldığını keşfettiğimizde parçaları birleştirmeye başladık. Bunun yanı sıra, Okrum zararlı yazılımından ve 2015 yılındaki Ketrican arka kapılarından etkilenen bazı diplomatik birimlerin aynı zamanda 2017 yılındaki Ketrican arka kapılarından da etkilendiğini gördük" ifadelerine yer verdi. Bu meşhur karanlık grup, 2019'da da aktif görünüyor; Mart ayında yeni bir Ketrican örneği tespit ettik."