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ABD Başkanı Joe Biden gaflarına bir yenisini daha ekledi. Bu kez yılları karıştıran Biden "2020'de umutlu olmamız için birçok sebep var" diyerek halkı aşı olmaya çağırdı.

Biden'ın bu gafı kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Ancak bu ABD Başkanı'nın ilk gafı değil. Eylül 2020'de Biden COVID-19'dan ölenlerin sayısının karıştırarak 200 milyon insanın öldüğünü söylemişti. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e ise en az 3 kez 'Başkan Harris' diyerek hitap etmişti. Biden eski İngiltere Başbakanı Theresa May'in adını ise karıştırarak kendisine Margaret Thatcher demişti.

BIDEN 2024 İÇİN ADAY OLMAYI PLANLIYOR

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Biden 2024 için tekrar aday olmayı planladığını söyledi, ancak bazı Demokrat ve Cumhuriyetçiler Biden'ın tekrar aday olacağına inanmıyor.

Bu konuda en güçlü ismin ise başkan yardımcısı Kamala Harris olacağını ifade ediyorlar.