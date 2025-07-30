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        Haberler Gündem Güncel Bu kez Aydın'da dumanlar yükseldi! | Son dakika haberleri

        Bu kez Aydın'da dumanlar yükseldi!

        Bursa başta olmak üzere bazı illerde kontrol altına alınan orman yangınlarından sonra, bu kez Aydın'da dumanlar yükseldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 16:31 Güncelleme: 30.07.2025 - 16:46
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        Bu kez Aydın'da dumanlar yükseldi!
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın, ormana sıçradı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        DHA'nın haberine göre Efeler ilçesi Kenger köyü yakınlarındaki tarım arazisinde, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.

        Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Ormana da sıçrayan yangını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Fotoğraflar: İHA

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