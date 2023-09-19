Bu kedi devasa boyutuyla görenleri şaşırtıyor! 12 kiloluk Kefir ile tanışın

Sadece bu kadar da değil; Kefir'i diğer kedilerden ayıran tek şey boyutları değil aynı zamanda suyu çok sevmesi. Yüzmek, Kefir'in favori aktivitesi! Tüylerinin kuruması her ne kadar uzun sürse de sıklıkla yüzme antrenmanı yapıyor.