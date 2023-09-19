Bu kedi devasa boyutuyla görenleri şaşırtıyor! 12 kiloluk Kefir ile tanışın
Özel bir kedi türü olan Kefir, o kadar büyük ki onu gören herkes şaşkınlık ile karışık bir hayranlık hissediyor. İlk sahiplenildiğinde normal boyutlarda olan Kefir'in sıra dışı büyümesini kimse beklemiyordu.
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Kefir, bembeyaz tüyleri ile çok güzel bir kedi ama onu ilk görenler, tüylerinden önce devasa boyutuna şaşırıyor. 12.2 kilogram ağırlığında olan Kefir, büyük bir kedi ırkı olarak bilinen Maine Coon türünden.
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Kefir'in sahibi Yuliya, onu sahiplendiğinde bu kadar büyüyeceğini düşünmedi ama Kefir özel bir türdü. İşi daha da ilginçleştiren nokta; Maine Coon'ların büyümesi 3 veya 4 yaşına gelene kadar durmaz. Yani, Kefir bir süre daha büyümeye devam edecek.
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Şimdiden bile yeteri kadar ilgi odağı olan Kefir, Yuliya ve kızları tarafından çokça seviliyor. Oldukça akıllı bir kedi olarak tanımlanan Kefir, ailenin bir üyesi gibi görülüyor; herkesle beraber yemeğe oturuyor ve onun için ayrılmış yerde, aile üyeleriyle yemek yiyor.
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Sadece bu kadar da değil; Kefir'i diğer kedilerden ayıran tek şey boyutları değil aynı zamanda suyu çok sevmesi. Yüzmek, Kefir'in favori aktivitesi! Tüylerinin kuruması her ne kadar uzun sürse de sıklıkla yüzme antrenmanı yapıyor.
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Yuliya, Kefir'in üzerinde uyumayı çok sevdiğini söylüyor ancak artık bunun giderek zorlaşmaya başladığını çünkü Kefir'in her geçen daha da büyüdüğünü belirtiyor.
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Kaynak: BrightSide
Fotoğraflar: Instagram