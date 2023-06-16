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Bu kasabanın 217 sakini var ve hepsi aynı binada yaşıyor

Alaska'da bulunan bir kasaba olan Whittier, dünyadan uzak ve izole bir yaşam sürüyor. Bu ufak kasabada yalnızca 217 kişi yaşıyor ve bu kişilerin hepsi, devasa bir binada oturuyor.

Giriş: 16.06.2023 - 16:59 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Alaska'nın güneyinde kalan Whittier kasabası, o kadar küçük bir kasaba ki burada sadece 217 kişi yaşıyor.

    Bu ufak kasabaya yalnızca tekne veya tek yönlü, tek şeritli bir tünelle erişilebiliyor. Kasabaya girdikten sonra, çıkmak için şerit değiştirme saati olan 22.30'u beklemeniz gerekiyor.

  • Ancak kasabayı bu kadar tuhaf yapan esas şey; 217 vatandaşının da aynı binada yaşaması.

    Bu bina aslında Soğuk Savaş Döneminden kalan bir askeri kışla. Kışla olması sayesinde Alaska'nın sert iklimine karşı oldukça dayanıklı. Devasa binada sadece daireler yok aynı zamanda; polis karakolu, bakkal, klinik, market ve okul bulunuyor. Evet, hepsi tek bir binada!

  • Kasabanın ortak binası, ilk bakıldığında herhangi bir bina gibi gözüküyor ama tam teşeküllü bir kompleks gibi hizmet veriyor. Bina dışına çıktığınız zaman etrafta vakit geçirebileceğiniz pek bir şey yok.

    Bu ilginç yaşam tarzında insanların ayrıca yorulmasına gerek kalmıyor. Kasaba sakinleri, soğuk bir günde sandaletle işe gidebiliyor, ebeveynler çocuklarını okula bırakmak zorunda kalmıyor çünkü "okul" bodrum kattan oluşuyor.

  • Doğal olarak burada her şey fazlasıyla iç içe. Örneğin, kasabanın öğretmeni olan Erika Thompson'ın, Şükran Günü için yemek yapması gerekiyordu bu yüzden öğrencilerini oturma odasında ağırladı ve o sırada kendisi de yemek yaptı.

    Hatta öğretmen okula yani bodrum kata inerken, yanına küçük bir kapta salata alıyor. Açıklamasına göre bu, onun iş ve evi birbirinden ayırma yöntemi.

    Kasaba sakinleri birbirlerini aile olarak görüyor. Dışarıdan garip bir yaşam tarzı gibi gelse de sakinlerin birçoğu yaşamak için doğru bir bölgeyi tercih ettiğini söylüyor.

    Kaynak: CNN, Business Insider

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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