Doğal olarak burada her şey fazlasıyla iç içe. Örneğin, kasabanın öğretmeni olan Erika Thompson'ın, Şükran Günü için yemek yapması gerekiyordu bu yüzden öğrencilerini oturma odasında ağırladı ve o sırada kendisi de yemek yaptı.
Hatta öğretmen okula yani bodrum kata inerken, yanına küçük bir kapta salata alıyor. Açıklamasına göre bu, onun iş ve evi birbirinden ayırma yöntemi.
Kasaba sakinleri birbirlerini aile olarak görüyor. Dışarıdan garip bir yaşam tarzı gibi gelse de sakinlerin birçoğu yaşamak için doğru bir bölgeyi tercih ettiğini söylüyor.
Kaynak: CNN, Business Insider