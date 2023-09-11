Bu kapıdan giren Kapadokya'dan çıkıyor

Tünellerin savunma amaçlı yapıldığına dikkat çeken Aksu, "Yer altında saklanması kolay. Isınma da kendiliğinden oluyor zaten, yazın da serin oluyor. Halk böyle yer altında yaşıyor. Savunma için de kullanılıyor, yer altına inince kimse bulamıyor. Manastırdan 4 tane yol ayrılıyor. Birisi Zincidere'ye geliyor, birisi Tomarza'ya gidiyor 82 kilometre, birisi Turan'a gidiyor. Turan'da ayrılıyor; birisi Ağırnas'a, birisi Bürüngüz'e, birisi de Gesi'ye gidiyor. Gesi'den Tavlusun'a oradan da Battalgazi'de birleşiyor. O zamanlar nakilleri hep yer altından yapmışlar güvenlik açısından" diye konuştu.