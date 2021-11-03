Maskeyi aynaya taktı! At yarışı izledi!

İHA

İstanbul'da, geçtiğimiz cumartesi günü Esenyurt’ta insanı şoke eden bir olay yaşandı. Çocuğuyla birlikte taksiye binen bir kadın, taksi şoförünün seyir halinde at yarışı izlemeye başlamasıyla şaşkına döndü.

BİR ELDE DİREKSİYON BİR ELDE AT YARIŞI

İHA'da yer alan habere göre bir eliyle direksiyonu tutan şoför, diğer eliyle yatay hale getirdiği telefonda at yarışı izlemeye başladı.

MASKEYİ, DİKİZ AYNASINA TAKTI

Trafiği tehlikeye atan sürücünün, araçta yolcu varken kendi maske takmayıp dikiz aynasına maske takması ise ilginç bir görüntü oluşturdu.

OLAY YOLCU TARAFINDAN KAYDEDİLDİ

Bir süre trafikte böyle ilerleyen sürücü, herhangi bir kazaya sebebiyet vermeden yolcusunu indirdi. Yaşanan anlar müşterinin kamerasına saniye saniye yansıdı.