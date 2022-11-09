'GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ'NİN 16. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Sadi, Songül'ü hemen Karabayır Hastanesi'ne getirdi. Songül'ün vakasına bakmak için görevlendirilen Derya ise Songül ve Sadi ikilisini izlerken zor bir gece geçirdi. Diğer yanda 12-B'nin Araz'ın başındaki gergin bekleyişi devam ediyordu. Gizem'in okulunda yaşanan olaydan haberdar olan Rıza, okul değiştirmeyi teklif etti ancak bunu duyan Gizem annesine sert tepki gösterdi. Songül, Ankara'da yaşayan halasının vefat ettiği haberini aldı. Halasına karşı son görevini yapmak için Ankara'ya gidecek olan Songül, birlikte gitmek istemese de Sadi Payaslı'nın bu zor gününde Songül'ü yalnız bırakmaya hiç niyeti yoktu. Aylin'in silahlı saldırıya uğradığını öğrendiği halde Nedim'in bir kez bile hastaneye gitmemesi Oğuz'un dikkatini çekti. Nedim'den şüphelenen Oğuz, DNA testi yaptırmaya karar verdi. Panik olan Esra ise bu durumu halledeceğini söyleyerek Oğuz'u kandırmayı başardı. Nedim ve Esra'nın tartışmasına şahit olan Oğuz, son anda Nedim'in gerçekleri söyleyeceğini anlayınca Esra, Nedim'i vurdu. Sadi ve Songül'ün arabasına bırakılan bir bebek ise ikili için büyük sürpriz oldu. Sadi'nin kendi çocuğu gibi bebekle ilgilenmesi Songül'ün hoşuna giderken ikili arasında yüzleri gülümseten anlar yaşandı. Sadi, Kıvanç'ın karşısına çıkarak eski defterleri açtı. Sadi'nin söylediklerine karşılık Kıvanç'ın Sadi'ye gerçek ismiyle hitap etmesi sonucu ikili arasındaki tüm dengeler altüst oldu. Kıvanç'ın sözlerine karşı finalde Payaslı'nın kim olduğunu hatırlatırcasına "Emin, Yedi Emin..." dediği heyecan dolu anlar izleyenleri ekran başına kilitledi.
İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 17. Bölüm 2. Tanıtımı;
Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde'ye ait 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Pamir Pekin, Nilsu Berfin Aktaş, Tolga Güleç, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez, Melisa Bostancıoğlu ve Atilla Olgaç gibi deneyimli ve genç isimler bir arada.
'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de.
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