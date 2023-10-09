B12 vitamini, vücudun kan ve sinir hücrelerini sağlıklı tutma, DNA yapımına yardımcı olma, kemik, saç, cilt ve tırnak sağlığını destekleme ve yorgun ya da zayıf hissetmeye neden olan megaloblastik aneminin önlenmesine yardımcı olur. Ayrıca folik asit ile birlikte çalışarak mylein sentezinde önemli rol oynayan B12 vitamini bağışıklık sistemini güçlendirerek protein metabolizmasında yer alır. Bu denli önemli bir bileşen olan bu vitaminin eksikliği ise oldukça ciddi sağlık problemlerini de beraberinde getirebilir. Peki, eksikliği nasıl anlaşılır?

İşte B12 vitamininin düşük olduğuna ilişkin işaretler…