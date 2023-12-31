Bu hediyelerin size alınmasını asla istemeyeceksiniz: Ailelerin hayal kırıklığına uğratan yılbaşı hediyeleri

Aileler, yakınlarına nasıl şaka yapacaklarını çok iyi bilirler. Hatta çoğu, bu konuda ustalaşmış ve tamamen yeni bir seviyeye gelmiştir. Örneğin son model akıllı saat, araba gibi hediyeler üzerinden kolaylıkla şaka yaparlar. İşte, yılbaşı beklentileri ve gelen hediyeler..